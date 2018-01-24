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板橋榮家拆佔用戶 與大觀自救會爆衝突

發稿時間：2018/01/24 18:28

最新更新：2018/01/24 20:39

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板橋大觀路婦聯一村占用土地建物24日上午進行點交拆除，大觀事件自救會成員抗議阻擋，與警方爆發衝突。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真　107年1月24日板橋大觀路婦聯一村占用土地建物24日上午進行點交拆除，大觀事件自救會成員抗議阻擋，與警方爆發衝突。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真　107年1月24日

（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北24日電）退輔會板橋榮家表示，今天拆除大觀社區長期違法占用且已點交的4戶空屋，但遭大觀自救會成員阻擋。退輔會與板橋榮家將持續溝通協助安置，並協調違占戶儘快點交房屋。

新北市板橋大觀社區占用國有地土地，板橋榮家今天上午拆除已點交的21戶中的4戶，現場遭「大觀事件自救會」成員阻擋。警方一早配合點拆作業，在社區部署近200名警力，自救會成員開始聚集阻擋，警方則組成人牆維持秩序。

自救會學生們一開始只是高喊口號，隨後自救會成員與警方推擠爆發衝突。警方先管束一名學生，但東吳大學李姓學生涉嫌丟擲煙霧彈，遭依強制罪嫌逮捕並帶回詢問。

因現場衝突逐漸激化，警方陸續管束多名學生，世新大學的張姓研究生涉嫌辱罵員警，遭依公然侮辱公務人員罪嫌逮捕。

警方陸續管束5名學生，約近中午11時解除保護管束，讓5人自行離開。但張姓及李姓學生被移送檢方。

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮家主任厲以剛受訪表示，今天拆除的是違占戶已點交給板橋榮家的空屋，大觀自救會又違法阻攔，規避長期違法占用不是自己土地的事實，仍堅持要原地安置。

厲以剛說，將近60年歷史的板橋大觀社區共79戶居民，因占用國有土地，板橋榮家民國84年起協調未果，97年開始分批提起訴訟，103年經法院三審定讞，判決拆屋還地，並賠償5年不當得利。

厲以剛說，目前已點交21戶違占戶，去年拆除9戶，今天以不損及安全結構拆除其中4戶。剩下的8戶將等其他未點交的58戶，於法院強制執行時一起拆除。

厲以剛表示，民國46年間婦聯會利用陸軍總司令部購得的板橋浮洲地區土地，成立「婦聯一村」眷村，52年葛樂禮颱風水患婦聯一村遷村，眷村周邊市場承租攤業者，占用國有土地整建房舍自住或營業、或將房舍再轉讓渡者、承租或繼承。

厲以剛說，住戶一開始就知道是占用國有地，並非私人土地，隨時會被收回。希望尚未點交的用戶能夠儘速點交，避免因法令強制執行產生更多不當得利賠償的問題。1070124

板橋大觀路婦聯一村占用土地建物24日進行點交拆除，大觀事件自救會成員抗議，與警方爆發衝突，還有學生朝挖土機丟擲煙霧彈。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真　107年1月24日板橋大觀路婦聯一村占用土地建物24日進行點交拆除，大觀事件自救會成員抗議，與警方爆發衝突，還有學生朝挖土機丟擲煙霧彈。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真　107年1月24日
板橋大觀路婦聯一村占用土地建物24日上午進行點交拆除，警方配合點拆作業在社區部署近200名員警，並組成人牆維持秩序。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真　107年1月24日板橋大觀路婦聯一村占用土地建物24日上午進行點交拆除，警方配合點拆作業在社區部署近200名員警，並組成人牆維持秩序。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真　107年1月24日
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