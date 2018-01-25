質疑掩埋場水保計畫 環團台南市府陳情

（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市多個環保團體針對台南龍崎掩埋場設置案，質疑承辦的歐欣公司涉嫌假造環評資料，今天到台南地檢署舉發。隨後再到台南市政府陳情，要求提供歐欣案的水土保持變更計畫。



台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華表示，環團舉發歐欣公司在民國99年所提的環差報告沒有「邊坡穩定驗證資料」。因歐欣場址的三級坡以上不適合開發山坡地高達96.5%；加上在2016年2月6日的美濃大地震，震央距離歐欣場址僅約1公里，依法進行環評的邊坡穩定評估很重要，因此向南檢舉發。



向南檢遞控告狀後，環保團體代表一行人轉往台南市政府永華市政中心遞送公文，並在市府門口呼口號陳情，並砸雞蛋表達不滿。



陳椒華表示，歐欣案的92年水土保持計畫及99年水土保持變更計畫報告等資料沒有公開，給人黑箱作業的感覺。如果市府不提供，就有圖利歐欣公司嫌疑，環團不排除控告市府。



歐欣場址當地的龍崎區牛埔里里長陳永和表示，歐欣公司以水保設施維護的名義，僱請怪手開挖泥岩山丘，造成當地景觀嚴重破壞，也違反與市政府間的停工協議，市府應硬起來處理。



台南市政府水利局主任秘書蔡國銓出面接受環團遞送的公文。他說，這次的工程是市府依水土保持法要求水土保持義務人歐欣公司做好水土保持處理及維護工作，以防止土砂沖刷流入牛埔溪，造成下游河道淤積致生災害，與開發案場址進度無關。



蔡國銓表示，此次僅准許歐欣公司進行改善既有沉砂池小型防災工程，面積約0.6公頃。因地方及相關團體對於防災工程施作有疑義，已於昨天要求歐欣公司停工，並將委託第三公正單位評估。環團所要求的相關資料，在經過申請後就能提供，往後也會在司法調查程序中提出。



歐欣公司協理許敬勇指出，此次的工程為滯洪沉砂池，是在向市政府申請的水保設施範圍內，並未違反約定。1070125