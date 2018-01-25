中正消防分隊分隊長李成章表示，43歲楊姓婦人，24日晚間帶著12歲大的兒子在基隆市北寧路住宅，疑似燒炭自殺，經送醫急救後，母子宣告不治。中央社記者王朝鈺攝 107年1月25日

（中央社記者王朝鈺基隆市25日電）43歲楊姓婦人，昨晚帶著12歲大的兒子在基隆市北寧路住宅，疑似燒炭自殺，經送醫急救後，母子宣告不治。



中正消防分隊分隊長李成章表示，今天上午約9時，突然聽見1名男子淒厲哭喊聲，因發生地點就在分隊後方，立刻派員趕赴現場，救護人員到場時，男子已找來鎖匠開門，見母子倒臥客廳，失去生命徵象，立刻將兩人分別送往基隆醫院和三軍總醫院基隆分院急救，最後仍宣告不治。



楊婦的丈夫向記者表示，妻子患有憂鬱症，曾在三軍總醫院內湖分院就醫，平常沒有工作獨自在家，就讀小學6年級的兒子剛放寒假，妻子昨天留下字條提到要外出找朋友聊天，未料一去不回，他焦急地到處尋找。



他說，昨晚在北寧路的另一間自宅發現妻子的機車停在附近，曾懷疑妻子可能燒炭自殺，向警方通報失蹤備案，但因身上沒有鑰匙無法進屋查看，到今天上午才找來鎖匠開門，驚見母子倒臥客廳，全身僵硬。



警方調查，楊婦和丈夫育有1兒1女，一家4口平日住在新豐街，北寧路為另一自宅，案發現場客廳桌上還擺著3瓶啤酒和飲料，浴室則有燃燒過後的金爐，初步研判為一氧化碳中毒，至於楊女是否飲酒後再攜兒燒炭，仍有待進一步調查後才能釐清。



警方呼籲，民眾如遇不如意產生自殺念頭時，可撥1995生命線、1980張老師或0800788995衛福部24小時安心專線諮詢，珍惜寶貴生命。1070125