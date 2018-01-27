太平輪海難69週年 紀念碑不再隔高牆

在文化部支持下，基隆市政府將原位於軍營的太平輪紀念碑改建為口袋型公園，讓民眾可自由悼念，27日揭牌啟用，文化部長鄭麗君（左2）、基隆市長林右昌（右3）及民進黨籍立委蔡適應（左）等人出席見證。中央社記者王朝鈺攝 107年1月27日

（中央社記者王朝鈺基隆市27日電）今天是太平輪海難69週年，由於紀念碑原先豎立在軍營內，家屬必須申請才能前來悼念，在各界努力下紀念碑遷出軍營圍牆成立口袋公園，文化部長鄭麗君說，家屬的心願終於做到了。



鄭麗君上午出席太平輪海難69週年追思紀念活動表示，家屬未來追思時可以默默向罹難親屬訴說，「當我想念您的時候，不用再申請了，可以隨時來陪您，跟您說說話」，這是家屬多年來的心願，紀念公園落成的這一刻終於做到了。



她說，感謝許多家屬長年倡議，基隆市長林右昌、立法委員蔡適應、國防部、港務公司合力推動，讓紀念公園能順利完成，紀念碑所銘記的不只是家屬的思念，而是大家共同的歷史，它不只是家屬的紀念碑，也是台灣的紀念碑。



鄭麗君表示，1949年的今天有近千名中國旅客和返家的台灣人在海上遇難，這段記憶裡有許多家屬的思念和淚水埋葬在歷史戰亂中，1951年豎立的太平輪紀念碑則因種種因素被劃入軍營，家屬只能孤單在心裡埋葬這段思念。



鄭麗君說，3年前得知這段歷史就下定決心要讓紀念碑與台灣社會連結，紀念碑銘記著戰爭殘酷歲月在個人和家庭生命寫下的苦痛，對於戰爭的反省需要社會共同進行，思念也不需要申請，成立紀念公園要讓大家永遠記住戰爭的殘酷及和平得來不易。



林右昌表示，公園的設計凸顯時代意義和事件過程，家屬一定可以看到市府的用心，紀念碑今天能從軍方圍牆裡變成能自由進出的公園，代表著空間上的解嚴，同時也呈現新的價值。



1949年1月27日，客輪「太平輪」從中國大陸上海開往基隆的途中，在舟山群島海域攔腰撞上貨輪「建元輪」，近1000人罹難，為紀念這段歷史，1951年在基隆港東16碼頭海軍基隆後勤支援指揮部，也是現今中濱營區圍牆內豎立「太平輪遇難旅客紀念碑」，罹難者家屬必須透過申請才能進入軍營憑弔，中國大陸民眾一律禁止進入。1070127