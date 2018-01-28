北市廈門街疑感情糾紛命案 警逮5人送辦

台北市廈門街27日傳出感情糾紛兇殺案，21歲劉女因玩通宵遭38歲辛姓男友責備，女方友人得知後便糾眾教訓辛男，造成辛男被刀刺身亡，警方目前共逮5人。圖為主嫌（右）帶警方尋獲兇刀。（台北市中正第二分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月28日

（中央社記者黃麗芸台北28日電）台北市廈門街昨天傳出感情糾紛兇殺案，21歲劉女因玩通宵遭38歲辛姓男友責罵，女方友人得知便糾眾教訓辛男，造成辛男遭人持刀刺傷身亡，警方目前共逮5人，將依殺人罪嫌送辦。



台北市警察局中正第二分局廈門街派出所昨天上午11時32分接獲通報，指廈門街113巷牯嶺公園內有打架案件，但警方趕抵後，未發現第一現場。



隨即後續報案又指出，廈門街113巷一處頂樓加蓋公寓內有男子身受重傷，經119救護員立即送往台大醫院急救，於當日下午1時14分宣告死亡。



根據警方初步了解，事發原因為21歲劉姓女子因和友人相約唱歌玩通宵，昨天凌晨返回辛男租屋處時遭責備，她離家後便打電話向21歲黃姓女友人抱怨此事，黃女隨後夥同5名男子搭車到場教訓辛男。



一行人入屋便和辛男爆發口角衝突，過程中有人持刀刺傷辛男，經醫院搶救無效，不治身亡。



警方在案發後立即掌握相關涉案對象，除當場逮捕黃女及18歲林男之外；昨晚8時許派員在新北市新店區中興路及光明街一帶埋伏，將22歲楊蔡男子及25歲林姓男子查緝到案。



持刀刺死辛男的26歲主嫌楊蔡男子在警方策動下，也於今天上午9時50分投案。



警方表示，仍有部分在逃嫌犯，正持續追緝中，全案將依殺人罪嫌移送法辦。1070128