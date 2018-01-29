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關鍵字： 桃園煉油廠費德瑞統一發票謝立功
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中油桃園煉油廠工安頻傳 居民夢魘盼遷廠

發稿時間：2018/01/29 09:59

最新更新：2018/01/29 10:11

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中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，消防局初查是加熱爐的爐管破裂起火燃燒，燃燒面積約50平方公尺。（桃園市政府消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　107年1月29日中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，消防局初查是加熱爐的爐管破裂起火燃燒，燃燒面積約50平方公尺。（桃園市政府消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　107年1月29日

（中央社記者黃雅娟台北29日電）中油桃園煉油廠在今天清晨約上午6時40分發生火警，現場傳出數聲爆炸巨響，並竄出大量濃煙，工安事故頻傳始終是廠區周邊居民夢魘，以下為桃園煉油廠近年發生的重大工安及爭議事件：

1996年8月—桃園煉油廠第一蒸餾工場主塔的上迴流泵浦軸封漏引起火警，持續約一個半小時。

1996年11月—桃園煉油廠航空燃油脫硫工場，飛航燃油煉製控制台因換台操作後再啟動開關時發生氣爆，一名員工傷重不治。

1997年5月—桃園煉油廠燃料油脫硫工場就發生氣爆火警事件，火勢在半小時內被撲滅，一人受輕微擦傷，不影響燃料油供應。

2002年1月—桃園煉油廠凌晨發生鍋爐氣爆事件，無人員傷亡，機具停擺三、四個月。

2003年1月—桃園煉油廠第二重油脫硫工場第二重油脫硫工場在春節前歲修完畢，22日上午重新開爐啟動，但過程中卻發生氣爆火災，無人員傷亡。

2003年5月—經濟部公佈中油公司桃園煉油廠遷廠初步計畫書，敲定由中油成立遷廠專案小組尋找遷廠用地，並且預計在土地取得及環境影響評估通過後，分三期、11年完成遷廠，但煉油廠提出16年、三階段的遷廠計畫，雙方未達共識；迄今仍因遷廠地點難覓，未有實質進度。

2003年—桃園煉油廠區內的國光天然汽發電廠，一日深夜試車時，疑似電路故障，引發大火，所幸很快就被撲滅，無人員傷亡，並未影響電廠運作。

2009年5月—桃園煉油廠凌晨廠區內排氣閥焊道破裂，造成燃油噴出，波及附近民宅及車輛。

2014年5月—桃園煉油廠因豪大雨造成含油逕流廢水不及處理，污染後街溪，環保局開罰。

2016年10月—桃園煉油廠沙崙油庫進行航空燃料油管線電焊施工作業時，不慎引燃雜草燃燒冒煙，無人員傷亡。

2016年6月—桃園市成立「桃園煉油廠專案小組」，促中油依照13年前承諾提遷廠方案。1070129

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