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關鍵字： 桃園煉油廠費德瑞統一發票謝立功
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中油桃園廠火勢控制 殘油隔離燃燒

發稿時間：2018/01/29 10:06

最新更新：2018/01/29 10:18

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zoom in 中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，現場竄出大量火焰與濃煙，火勢一度有延燒蔓延趨勢。（消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園攝　107年1月29日中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，現場竄出大量火焰與濃煙，火勢一度有延燒蔓延趨勢。（消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園攝　107年1月29日

（中央社記者黃雅娟台北29日電）中油桃園煉油廠今天清晨發生氣爆火警，中油表示，目前已經將相關系統隔離，由於還有殘餘油料，已用氮氣固定在煙囪跟主塔之間，讓它們燃燒完全，避免二次災害。

中油桃園煉油廠今天清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，附近居民被震醒，網友說「嚇死了，趕快逃命」，大火像「火焰槍」，消防局初查是加熱爐的爐管破裂起火燃燒，火勢已控制。

中油副總經理、煉製事業部執行長李順欽今天上午在桃園接受媒體訪問時表示，目前已將相關系統進行隔離，目前問題在於殘存的油料，由於擔心發生二次災害，最安全的做法是用氮氣固定在特定位置，讓剩餘油料燃燒完全，事後才能進一步了解原因。

李順欽表示，後續引起的環保如水污、空污問題，中油都會持續進行處理，稍早桃園市長鄭文燦也來電關心。

桃園市政府消防局表示，位於桃園市龜山區的中油公司桃園煉油廠在清晨6時42分傳出火警，現場冒出火焰，火勢一度延燒，燃燒面積約50平方公尺，經消防隊員搶救後，目前火勢已經控制。

中油發言人畢淑蒨稍早告訴中央社記者，桃園煉油廠今早的火警，是歲修後重新啟動時的第二加氫脫硫工場發生爆炸起火燃燒。

中油煉油廠歲修後爆炸起火，今年已是第二起，1月17日的高雄四輕工場也在起爐時發生火光跟巨大聲響，兩起事件都未造成人員傷亡。1070129

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