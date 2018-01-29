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父子先後酒駕 遭同名員警攔查送辦

發稿時間：2018/01/29 11:15

最新更新：2018/01/29 13:27

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苗栗縣員警11日執行巡邏勤務時，在造橋鄉發現70多歲郭姓老翁酒醉駕車，相隔5天又在後龍鎮查獲另一名郭姓男子酒駕，經詢問才得知2人是父子關係，遭警方送辦。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　107年1月29日苗栗縣員警11日執行巡邏勤務時，在造橋鄉發現70多歲郭姓老翁酒醉駕車，相隔5天又在後龍鎮查獲另一名郭姓男子酒駕，經詢問才得知2人是父子關係，遭警方送辦。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　107年1月29日

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗縣警察局交通隊今天指出，一名巡邏員警在造橋鄉查獲70多歲郭姓老翁酒醉駕車，相隔5天又在後龍鎮查獲另外一名郭男酒駕，經詢問發現2人竟是父子，直呼巧合。

苗栗縣警察局交通隊長張俊銨說，一名員警於11日執行巡邏勤務時，在造橋鄉發現70多歲郭姓老翁開車超越雙黃線、沿途蛇形，立即鳴笛上前攔查，老翁渾身酒氣，卻辯稱只喝一點點，請求員警放過他。

但員警看他口齒不清、站都站不穩，依法實施酒測，經呼氣酒測值高達0.8毫克，依公共危險罪嫌送辦；相隔5天，同一名員警在後龍鎮，又發現1部車輛行車不穩，駕駛邊開邊抽菸，經上前攔查，發現年約50多歲駕駛身上滿是酒味。

張俊銨指出，這名駕駛同樣姓郭，起初狡辯沒有喝酒，一度不願配合警方實施酒測，最後才坦城喝了2罐啤酒，並向員警請求「有高堂、下有妻小」希望能夠通融。

但員警仍依法進行酒測，數值達0.42毫克，把人帶回偵辦發現，郭男的地址和郭姓老翁的地址一模一樣，剛開始懷疑身分遭冒用，經詢問才得知，2人原來是父子關係。

張俊銨指出，郭姓父子在5天內遭同一名員警查獲酒醉，可說是創下苗栗縣警察局的紀錄，不過「這種紀錄還是不要破比較好」，呼籲民眾參加尾牙餐會，喝酒後不要開車上路，以免輕則挨罰，重則危及自己與他人生命。1070129

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