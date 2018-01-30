海巡15年前神救援 少女大喊感謝

海巡署2艘巡防艇PP-6002艇（前）及PP-6007艇（後），30日在高雄海巡隊碼頭舉行除役典禮。中央社記者董俊志攝 107年1月30日

（中央社記者程啟峰高雄30日電）海巡署兩艘巡防艇今天在高雄除役，其中一艘15年前冒著颱風天大浪，後送小琉球臨盆孕婦到屏東生產，當時出生的女嬰如今已是婷婷玉立的少女，今天特別到場向海巡人員致謝。



海巡署署長李仲威上午在高雄海巡隊碼頭主持高雄及澎湖海巡隊所屬60噸級PP-6002艇及PP-6007艇除役典禮，高雄市海洋局長李英斌等人到場觀禮。



其中，曾擔任PP-6002艇長的楊献璋特別憶及民國92年9月一項救援任務，當時受杜鵑颱風影響，海象惡劣，致往返小琉球與台灣所有船班均停航，但島上一名孕婦即將臨盆，處境危急，高雄海巡隊獲報自高雄馳往小琉球，後送孕婦陳慧玲至屏東東港的醫院順利產下女嬰李梓瑜。



轉眼間，李梓瑜已是15歲少女，由父親李上益陪同出席除役典禮，父女倆並與楊献璋、當時擔任駕駛的葉宗祐在PP-6002艇前相見歡並合影；李仲威和李梓瑜握手致意，稱她為「海巡寶寶」，希望她未來能加入海巡行列。



李梓瑜是家中獨生女，全家都住在小琉球，從小品學兼優，在當地全德國小拿縣長獎畢業，目前就讀琉球國中二年級。



李梓瑜表示，長大後輾轉得知自己出生竟有如此驚險歷程，除當面向楊献璋致謝外，並表示，「若沒有你們冒險相救，就沒有今天的我」。



李父說，老婆當時羊水破了，颱風來襲沒有船，情況危急，還好有海巡健兒及時前來相救。



楊献璋指出，當時側浪很大，海面波濤洶湧，但據報後認為，這是很有意義的任務，沒想太多隨即冒著惡劣海象出勤。當天全速挺進，從小琉球航行到東港平時航程約20多分鐘，但僅飆10分鐘就到了。



葉宗祐則說，李母是他琉球國中的同學，那天載到才相認。如今李梓瑜也是他的學妹，真是有緣。（編輯：方沛清）1070130





海巡署2艘巡防艇PP-6002艇及PP-6007艇，30日在高雄海巡隊碼頭舉行除役典禮。中央社記者董俊志攝 107年1月30日