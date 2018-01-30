台高檢檢察長王添盛 辦案嚴謹善於統合

檢協會檢察總長推薦票選活動30日開票，台灣高等法院檢察署檢察長王添盛也在前5高票名單內。（檔案照片）中央社 107年1月30日

（中央社記者蕭博文台北30日電）台灣高檢署檢察長王添盛歷練完整，待人隨和、懇切，辦案嚴謹不容妥協，面對近年來影響廣大的油安事件、毒品防制工作，將高檢署督導指揮統合工作發揮得淋漓盡致。



台灣大學法律系畢業的王添盛司法官訓練所第14期結業，歷任台北、台中、桃園、彰化、台東地檢署檢察長，法務部常務次長、主任秘書，103年接掌台高檢，資歷完整，在檢察界中數一數二。



王添盛接任台高檢檢察長不久，即面臨遍地開花的油安事件（即食用油風暴）。王添盛當時召集偵辦油品案的台北、彰化、台南等11個地檢署，同時邀請衛服部、食藥署列席，統合情資、擴大打擊面，讓各地檢得以迅速起訴案件。



民國105年，兆豐銀行在美國因違反當地反洗錢法案遭裁罰，王添盛隨即召集台北地檢署、調查局、金管會等單位進行協調分工。面對嚴峻的查緝毒品工作，王添盛更提出「區域聯防緝毒機制」，將查緝能量最大化。



王添盛總是笑臉迎人，但督導辦案絕不馬虎。王添盛在擔任桃園地檢署檢察長期間，查賄績效獲得當時法務部部長陳定南肯定；桃檢任內，王添盛更親自率領同仁處理新航空難，除善盡刑事犯罪調查的本職，並積極協調救災、協助善後罹難遺體。



王添盛於96年4月至97年7間擔任北檢檢察長，時間雖並不長，仍督軍偵辦亞歷山大健身休閒會館無預警宣布停業案、巴紐秘密外交弊案。



除了豐富辦案經驗，王添盛也曾擔任法務部常務次長、主任秘書，行政歷練完整，近年在台高檢任內的表現，更讓王添盛成為熱門的檢察總長人選之一。（編輯：李亨山）1070130