江惠民剛正不阿 廉政署成立推手之一

檢協會檢察總長推薦票選活動30日開票，台灣高等法院台中分院檢察署檢察長江惠民也在前5高票名單內。（檔案照片）中央社 107年1月30日

（中央社記者王揚宇、蕭博文台北30日電）台灣高等法院台中分院檢察署檢察長江惠民，擔任法務部常務次長期間，籌畫促成廉政署成立；在部屬眼中，江惠民不愛交際，是一名剛正不阿、有肩膀的長官，做事講效率。



中華民國檢察官協會今天公布檢察總長票選推薦結果前5名，江惠民名列其中。



台灣大學法律系畢業的江惠民，歷任苗栗、台中、高雄地檢署檢察長等，也曾任台灣高等法院高雄分院檢察署主任檢察官、法務部常務次長。



江惠民擔任法務部常次期間，籌畫設立廉政署；廉政署除了職掌「反貪」、「防貪」及「肅貪」任務，江惠民強調要建立防貪文化，例如加強公務員職場倫理規範，提倡不要送禮、送紅包等優質的職場文化，也研究防貪修法工作。



在同事眼中，江惠民做事講求效率、不愛交際；更重要的，江惠民是一名有肩膀的上司，當上級長官下達的指令違背其原則時，江會去和上級溝通，而非照單全收。



江惠民在法界人士眼裡，治軍嚴格、剛正不阿，對於表現不好的檢察官，江會將其考績打乙等；雖然江惠民對工作要求嚴厲，但他私底下是一名對部屬非常照顧的長官，也沒看過他失控發脾氣。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070130