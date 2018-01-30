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法務部常次張斗輝 用專業嘉惠地方

發稿時間：2018/01/30 16:30

最新更新：2018/01/30 17:18

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zoom in 檢協會檢察總長推薦票選活動30日開票，法務部常務次長張斗輝也在前5高票名單內。（檔案照片）中央社　107年1月30日檢協會檢察總長推薦票選活動30日開票，法務部常務次長張斗輝也在前5高票名單內。（檔案照片）中央社　107年1月30日

（中央社記者王揚宇、蕭博文台北30日電）法務部常務次長張斗輝曾任多縣市地檢署檢察長，績效良好，屢用專業嘉惠地方，例如改善台中治安，也在105年2月台南大地震時，以過去辦案經驗提供南檢相關偵辦建議。

中華民國檢察官協會今天公布檢察總長票選推薦結果前5名，張斗輝名列其中。

國立台灣大學法律學系畢業的張斗輝，歷任台中、彰化、屏東、澎湖地檢署檢察長，也曾任臺灣高等法院臺南分院檢察署檢察長、法務部主任秘書；民國105年5月到法務部擔任常次迄今。

102年3月，原任中檢檢察長的張斗輝，準備要升任台南高分檢檢察長前，獲時任台中市長胡志強頒贈榮譽獎章給，胡稱張大力支持市府執行治安、政風、校園反毒等業務，例如市府取締八大行業遇到瓶頸時，也是在中檢的協助下順利執行，「張斗輝是治安改善的無名英雄」。

在105年農曆除夕前的小年夜，台南發生嚴重地震，其中又以維冠金龍大樓倒塌受災最為嚴重。

在台南地檢署發表的「0206台南大地震偵辦實錄」一書中寫到，時任台南高分檢檢察長的張斗輝，以自己在「921大地震」時擔任台中地檢署襄閱主任檢察官的實際經歷，就震災善後、刑事案件偵辦及行政機關協調等事務，給予專案小組很多的建議。

在同事眼中，張斗輝為人和善、平易近人，也認為張反應快速、臨場反應好，出席各種記者會時很快就能掌握、抓住與會來賓的發言重點，講話有條有理，十分穩重。（編輯：李亨山）1070130

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