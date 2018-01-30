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酒駕釀禍國道追撞消防車 駕駛酒測值1.2

發稿時間：2018/01/30 16:53

最新更新：2018/01/30 16:53

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（中央社記者黃國芳嘉義縣30日電）賴姓男子駕駛自小客車昨天下午追撞國道執勤消防車，波及後方遊覽車，共賴男及女導遊2人受傷送醫已無大礙，幸無追撞消防員；賴男酒測值達1.2毫克，遭依公共危險罪嫌送辦。

嘉義縣消防局民雄消防分隊分隊長羅正旭今天受訪指出，消防車昨天下午停在中山高速公路北上大林路段路肩執行雜草火警勤務時，忽然被後方一輛自小客車追撞到左後側，自小客車反彈到中間車道，後方遊覽車閃避不及追撞。

這起交通事故造成自小客車駕駛賴姓男子、遊覽車戴姓女導遊受傷送醫，乘客驚嚇，女導遊經治療後，昨天已返家休養；賴男當下因胸部疼痛，無法進行酒測，經醫院抽血調查酒測值。

國道第四警察大隊斗南分隊員警今天指出，賴男酒測值高達1.2毫克，被依公共危險罪嫌函送法辦。

羅正旭指出，昨天在國道執勤有4人，1人在駕駛座，其他3人走在消防車前方準備察看火警情況，還未拉水線灌救，就發生追撞事故，所幸當時消防人員不在車輛後方，否則後果不堪設想，將追究賴男損害賠償責任。

嘉義縣消防局救災救護指揮科長李偉仁指出，一般救護車、消防車在國道上執勤時，都會通報國道警察到場指揮或警戒，防止發生意外事故，昨天因消防人員還在察看火警情況，就發生追撞，尚未通報國道警察到場。（編輯：卞金峰）1070130

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