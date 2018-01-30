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新北檢察長朱兆民 被譽為鐵漢柔情

發稿時間：2018/01/30 17:02

最新更新：2018/01/30 17:16

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zoom in 檢協會檢察總長推薦票選活動30日開票，台灣新北地方法院檢察署檢察長朱兆民也在前5高票名單內。（檔案照片）中央社　107年1月30日檢協會檢察總長推薦票選活動30日開票，台灣新北地方法院檢察署檢察長朱兆民也在前5高票名單內。（檔案照片）中央社　107年1月30日

（中央社記者蕭博文台北30日電）新北地檢署檢察長朱兆民辦案經歷洋洋灑灑，包括興票案、拉法葉及獵雷艦採購案，但對犯罪被害人保護業務也非常投入，且精於泡茶，檢察界人士形容他是典型的鐵漢柔情。

朱兆民擁有國立海洋大學研究所學歷，司法官訓練所第22期結業，曾任澎湖、台東、士林、台北等地檢署檢察官及司訓所教務組長，歷任嘉義、桃園等地檢察長及法務部保護司司長。

與多數檢察官不同的是，朱兆民當過關務員、書記官後才投考司法官。朱兆民基層期間專辦大案，橫跨肅貪與社會治安案件，包括興票案、拉法葉及獵雷艦採購案，也曾支援台東地檢署偵辦治平專案，起訴128人。

民國105年間，新北市發生廚師持刀砍殺員警案，廚師獲交保引發社會討論。朱兆民罕見地以檢察長之姿，出面批評法官無感、以後要公務員如何執法。檢察人士說，當年朱兆民辦案時即是如此嫉惡如仇。

朱兆民擔任檢察長期間，對被害人保護工作不遺餘力，包括在花蓮地檢署任內，帶動檢察官成立陽光團隊關懷被害人。朱兆民另在嘉義地檢署任內，運用緩起訴金推動托育計畫，豐富的保護工作心得，讓他日後被指派掌管法務部保護司。

朱兆民在檢察界以愛茶、懂茶聞名，而有「茶博士」的美名，在繁忙的公務之餘，藉由品茗安定心靈；而他爽朗的個性，深受檢察官同仁喜愛，成為本屆檢察總長推薦票選前5傑。（編輯：李亨山）1070130

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