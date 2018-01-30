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緝菸犬建功 高雄關查獲走私菸41萬包

發稿時間：2018/01/30 18:14

最新更新：2018/01/30 18:55

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財政部關務署高雄關30日帶領緝菸犬在高雄港碼頭巡查可疑貨櫃，緝獲一只滿是走私洋菸的轉口貨櫃，初步清查約41萬餘包，全案依違反海關緝私條例及菸酒管理法查扣，並將繼續追查私菸貨主。（關務署高雄關提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年1月30日財政部關務署高雄關30日帶領緝菸犬在高雄港碼頭巡查可疑貨櫃，緝獲一只滿是走私洋菸的轉口貨櫃，初步清查約41萬餘包，全案依違反海關緝私條例及菸酒管理法查扣，並將繼續追查私菸貨主。（關務署高雄關提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年1月30日

（中央社記者程啟峰高雄30日電）近年關，私梟蠢動，關務署高雄關今天帶領緝菸犬在高雄港碼頭巡查可疑貨櫃，緝獲一只滿櫃是走私洋菸的轉口貨櫃，初步清查約41萬餘包，市價約新台幣2000萬元。

高雄關表示，查緝關員在沒有線報下，運用風險管理機制，帶領緝菸犬於高雄港第63號碼頭嗅聞來自越南海防港的可疑轉口貨櫃，貨名申報五金器具（GENERAL HARDWARE），但經開櫃查核發現竟是滿櫃毫無偽裝的「JOHN」牌香菸，全案依違反海關緝私條例及菸酒管理法查扣，並將繼續追查私菸貨主。

另外，高雄關儀檢組執行「大港計畫」今年1月間接連查獲3只輻射劑量超標的貨櫃，包括1只自中國大陸進口的中藥材貨櫃（加馬輻射劑量超標），以及2只分別自哥倫比亞（加馬輻射劑量超標）和牙買加（中子輻射劑量超標）進口的廢鐵貨櫃。

高雄關說，這批輻射劑量超標貨櫃若未能及時攔下，中藥材經國人食用或廢鐵經廠商重熔製成鋼筋，後果將不堪設想。

高雄海關執行輻射偵檢的「大港計畫」（Megaport Initiative）肇因於美國民國90年發生911事件後，在全球各地主要港口建置輻射偵測設備，偵測進出口及轉口貨櫃是否藏匿核子武器或可用來製成核子武器的非法核物質。美國能源部國家核子安全署去年起並進行大港計畫的通訊設備升級汰換，提升高雄港輻射偵檢效能。（編輯：李錫璋）1070130

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