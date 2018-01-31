張國煒母聲請對長榮查帳 法院判准

（中央社記者王揚宇台北31日電）前長榮航空董事長張國煒極籌備星宇航空，但有周刊今天報導，張的母親向法院聲請選派檢查人，要對長榮國際股份有限公司查帳，以利籌措購機款；法院在去年10月判准確定。



張國煒母親李玉美的聲請意旨為，她從自民國89年起就是長榮股東，且持有長榮發行股份總數3％以上股數的期間逾1年，而長榮自民國100年起每股盈餘衰退，但給付給董監及經理人的酬勞占稅後純益比例卻上升，因此依據公司法相關規定，聲請選派檢查人鄭宏輝會計師，檢查長榮100年至105年的業務帳目及財產情形。



長榮主張，李玉美為已逝董事長張榮發的妻子，曾為公司內部人，而張國煒正另設公司，恐與長榮間有競爭關係，張又因張榮發遺產執行事宜，對長榮法定代理人柯麗卿或存齟齬，因此這件聲請案，明顯存有針對性、目的並非正常，恐波及長榮正常營運，屬於權利濫用，法院不應准許聲請。



台北地方法院法官審理後認定，李玉美的聲請符合法定要件，不採信長榮所指會有這件聲請案，是因張榮發遺產執行、聲請目的並非正常等主張，在106年1月裁定會計師可檢查長榮財務情形。



長榮不服裁定結果提出抗告，北院在106年7月裁定抗告駁回；長榮不符提出再抗告，台灣高等法院審理後在106年10月駁回，全案就此確定。



周刊王今天以「籌星宇航空購機款，張國煒查帳勝訴，急追530億遺產」為題，報導這起爭產、聲請選派檢查人案相關情形。（編輯：陳清芳）1070131