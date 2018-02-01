網售潮鞋竟是詐騙招 受騙金額近5百萬[影]

北市警方日前破獲以邱男及蕭男為首的詐騙集團，發現他們自民國105年中起就在臉書及LINE販賣潮鞋行騙，得手金額近新台幣500萬元。（台北市警察局少年警察隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月1日

（中央社記者黃麗芸台北1日電）歷時1年多蒐證，北市警方日前破獲以邱男及蕭男為首的詐騙集團，共逮10人，他們自民國105年中起在臉書及LINE販賣潮鞋行騙，約15人受害、得手金額近新台幣500萬元。



台北市警察局少年警察隊為貫徹執行「打擊車手大進擊」專案工作，依據105年12月間的北市少年受騙報案資料向上溯源。



警方經長期蒐證調查發現，以23歲邱男、18歲蕭男為首的詐騙集團，看準以美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）和運動廠商推出的聯名潮鞋YEEZY BOOST 350在球鞋市場的高價炒作，竟以此作為詐騙工具。



邱男及蕭男等人自105年8月中起，透過臉書及LINE等網路軟體虛構賣家人物（假帳號），並佯稱要釋放大量知名品牌限量鞋款貨源給欲以此販售賺取差價的買家，由於每雙潮鞋單價約為1萬2000元至3萬2000元不等，他們還以單次購買10雙以上可享9折不等優惠價格騙術，吸引被害人上鉤。



待被害人匯款後，詐騙集團再派出鄭姓少年等取款車手成員們出面取款，但收取訂金後卻未出貨，邱嫌等人還一再向買家謊稱鞋子已由國外船運出貨為由塘塞，直到被害買家遲未取得任何鞋子，才知遭詐騙。



其中，不乏有母子兩人一起被騙，警方估計全台約有15人受害，詐騙得手金額共計近500萬元。



少年警察隊攜手北市警中山分局、松山分局等單位共組專案小組，並報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，見時機成熟，分批於去年10月和今年1月中下旬進行查緝行動，持拘票和搜索票前往大台北地區、台中市和屏東市等地將相關犯嫌查緝到案。



包括主嫌邱男（獲准羈押中）、蕭男，以及羅男、林男等未成年車手8名，共計10人到案。



同時在邱男家中起獲詐騙用的YEEZY BOOST 350潮鞋、存摺、購鞋契約書等相關詐欺犯罪不法證物，全案依詐欺罪移送士林地檢署及少年法庭偵審。（編輯：劉政權）1070201



