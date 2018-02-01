安居緝毒專案啟動 執行百案逮758嫌

警政署和台灣高等法院檢察署規劃實施「安居緝毒計畫」，刑事局毒品查緝中心督察洪松田（圖）說，這次專案查獲毒品案犯嫌檢方聲押率為58.1%，較去年警察機關查獲毒品案犯嫌聲押率20.26%要大幅提升，讓民眾感受政府緝毒決心。中央社記者黃麗芸攝 107年2月1日

（中央社記者黃麗芸台北1日電）警政署和台灣高等法院檢察署規劃動員全國檢警6大緝毒系統實施「安居緝毒計畫」，鎖定隱身社區大樓的販毒處所掃蕩，3天執行122案逮758名犯嫌，檢方聲押114人、羈押60人。



警政署和高檢署今天聯合舉行「你的社區消『毒』了嗎？檢警啟動『安居專案』，威力掃蕩隱身社區大樓毒販，提供全民安心生活環境」破案記者會。



警政署長陳家欽致詞表示，行政院長賴清德的施政目標就是安居樂業，其中「安居」和檢警有關，他也要求各縣市同仁要走入社區，建立友善通報網，由警方報請當地地檢署檢察官指揮偵辦，用偵查手段排除有可能危害社區的毒品犯罪行為。



陳家欽說，「安居緝毒計畫」由高檢署主動策劃，各縣市警察局主動拜訪鄰里，了解民眾反映情資，目前只是第一波計畫，未來將持續推動。



會中，陳家欽拿出一位宜蘭單親媽媽寫給他的感謝函，內容提及當地警方日以繼夜蒐證查緝毒犯，成功還給她和小孩安全平靜的生活空間，致上感謝之意。



高檢署檢察長王添盛也說，檢方前兩年查獲數千公斤毒品，但民眾仍覺國內毒品氾濫，便和警政署共商推動此計畫，行動才3天就成果豐碩，讓民眾看到檢警執法決心。



警政署刑事局毒緝中心督察洪松田說明，「安居緝毒計畫」自1月29日起動員全國檢警6大緝毒系統實施，並以「販毒者據為販毒的大樓與社區」為首要目標查察，其次依序為「犯罪組織及幫派涉毒地點」、「群聚施用毒品地點」、「青少年易遭引誘聚集施用地點」及「毒品交易熱點」，以保障民眾居住安寧。



洪松田指出，統計截至今天上午10時止，全國警方鎖定254案隱身在社區大樓的販毒處所，總共聲請663張搜索票，現已執行122案、156處販毒社區大樓、69處涉毒熱點；查獲758名犯嫌（含未成年8名），有196人涉嫌製造、販賣和運輸，檢察官共計聲押114人，法院裁定羈押60人，還有部分案件仍在進行中。



此外，扣得各級毒品22.4公斤，破獲新興混合等毒品工廠及分裝處共3處，大麻栽種場所兩處，愷他命製造工廠1處，改造手槍14把，子彈100多發和新台幣現金105萬元。



洪松田說，這次專案查獲毒品案犯嫌檢方聲押率為58.1%，較去年警察機關查獲製造、運輸和販賣毒品案犯嫌聲押率20.26%要大幅提升，讓民眾感受到政府緝毒決心。（李亨山）1070201



