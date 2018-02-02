憂鬱醉漢嫌吵 竟火燒網紅蝦餐廳

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）東港警分局今天表示，林邊鄉一家知名網紅鮮蝦餐廳，日前遭一名罹有憂鬱症醉漢朝廚房丟汽油彈，所幸只燒毀一張椅子，如果投擲位置再往前50公分，恐燒到瓦斯管線釀成大禍。



屏東縣警局東港分局表示，1月14日這家網紅餐廳負責人一如往常開店，發現廚房一角遭燒燬，原以為是前一天附近廟會遶境陣頭施放煙火、鞭炮誤燃所致；不料23日查看餐廳監視器發現是有人丟汽油彈，立刻向警方報案。



警方表示，監視器畫面中男子將點燃汽油彈拋進廚房裡，汽油彈因為被石板凳腳擋住，僅燒燬一張木椅，如果再深入50公分即為串連瓦斯管線，後果不堪設想。



東港警方1月31日追查到住在餐廳附近的37歲蔡姓鐵工涉有嫌疑。經傳喚到案，他向警方坦承，因不滿餐廳假日人潮絡繹不絕及員工下班後喧鬧的吵雜聲，長期困擾他睡眠，才會朝餐廳丟擲汽油彈洩憤，事後回想深覺後悔。



蔡嫌母親向警方哭訴，兒子經歷一場車禍後，被診斷出患有憂鬱症，因長期心情鬱悶導致養成酗酒習慣，；兒子更是家中的經濟支柱，還有一個幼兒要養。



警方發現蔡嫌生活貧困，除依公共危險罪將他移送法辦，也協助蔡母申請馬上關懷等急難救助金；而餐廳負責人聽說蔡家家境遭遇，表明不願追究，只求蔡嫌好好做人，不要再走錯路，更不要酗酒。(編輯:孫承武)1070202