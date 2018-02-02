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警察制服換裝藏青色 舒適方便防走光

發稿時間：2018/02/02 11:39

最新更新：2018/02/02 14:13

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警政署2日公布新式制服票選結果，員警穿著新式制服亮相。中央社記者吳翊寧攝　107年2月2日警政署2日公布新式制服票選結果，員警穿著新式制服亮相。中央社記者吳翊寧攝　107年2月2日

（中央社記者劉建邦台北2日電）從民國76年沿用至今的警便服，警政署透過票選後，宣布今年底改換新制服，示範新警服的馬姓員警認為，新制服增加舒適性和方便性，陳姓女警則說，拉鍊設計防止女警走光。

警政署今天召開「新警察制服票選」記者會並找來示範員警當場講解，行政組組長徐世霖說，警察制服從76年11月使用迄今，超過30年未換裝，今年1月起透過網路及臉書票選，經票選結果確定B款為新警察制服式樣，藏青色為新制服色系。

zoom in 警政署2日舉行記者會，公布新式制服票選結果，員警穿著新式制服亮相，展示新式制服的便利及延展性。中央社記者吳翊寧攝　107年2月2日警政署2日舉行記者會，公布新式制服票選結果，員警穿著新式制服亮相，展示新式制服的便利及延展性。中央社記者吳翊寧攝　107年2月2日

他說，新制服票選包含帽子、外套、上衣、褲子、腰帶、鞋子和配色，預定今年底完成製作，並擇日全國同步換裝。

警政署表示，警察制服分為禮服、常服、便服，正式場合或參加會議穿著禮服或常服，便服則是一般執勤使用。

擔任示範員的馬姓員警表示，新制服增加舒適性和方便性及散熱性，上衣和褲子從鈕扣改為魔鬼氈、上衣內側換成拉鍊式，方便穿脫，並設置多個口袋，可放置鑰匙或懸掛密錄器和收納電線，且增加彈性纖維讓全身更有延展性，原本的警便服須穿著皮鞋改為短靴，更具包覆性，降低受傷機率。

他說，夏季帽子使用透氣網布製作，冬季則是改為全實布，且有反光條設計，新制服腰帶改為尼龍材質和魔鬼氈，且還有掛勾，讓掛有配槍等裝備的外腰帶在執勤跑動不容易晃動，腰帶使用魔鬼氈可根據個人身形調整。

陳姓女警表示，新制服增加舒適性且彈性纖維讓活動性更高，且上衣內襯改為拉鍊式，降低女警曝光程度，增加口袋也可放置個人私密物品，非常滿意新制服設計。1070202

新警察制服定案！

《新警察制服定案！》超過七萬人票選參與，新警服最終定案出爐，快來看看是哪一款勝出？！#看影片前先點開字幕#內有新制服詳細介紹 　新警察制服票選統計數據;/p>由 NPA 署長室貼上了 2018年2月1日



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