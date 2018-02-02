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高雄便當店氣爆 拿掃把扯倒瓦斯鋼瓶釀禍

發稿時間：2018/02/02 17:49

最新更新：2018/02/02 18:30

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高雄市政府消防局2日上午現勘火場，第三救災救護大隊副大隊長吳佩城表示，初步研判是便當店廚房內員工烹煮時，不慎碰倒瓦斯桶，導致瓦斯管線脫落。中央社記者陳朝福攝 107年2月2日高雄市政府消防局2日上午現勘火場，第三救災救護大隊副大隊長吳佩城表示，初步研判是便當店廚房內員工烹煮時，不慎碰倒瓦斯桶，導致瓦斯管線脫落。中央社記者陳朝福攝 107年2月2日

（中央社記者程啟峰高雄2日電）高雄市便當店1日晚間氣爆，經高市勞工局勞動檢查處調查，肇因員工欲拿掃把時，不慎扯倒瓦斯鋼瓶，導致瓦斯外洩遇爐火引爆，待高市消防局火災鑑定報告完成，將依調查結果裁處。

高雄市小港區禧港小吃店（禧城嫩骨飯）昨晚發生瓦斯外洩氣爆，造成4名員工及10多名民眾受傷送醫。勞工局勞動檢查處即派員前往調查，今天下午並約談顧姓雇主調查事件原委。

勞檢處指出，顧姓雇主在台南高雄等地開連鎖便當店，在高市有小港店、澄和店兩家分店，兩家共雇用7名勞工，並不定時聘僱若干部分工時勞工，雇主未幫勞工投保勞工保險部分，勞工局已移送勞動部勞工保險局進行裁處。

勞檢處表示，依勞工保險條例規定，雇主聘僱勞工超過5人，雇主須強制為勞工投保，未依法替勞工投保者，依條例規定，雇主會被裁處應負擔保險費金額的數倍罰鍰。

至於職災勞工必需的醫療補償、工資補償、失能補償等，勞檢處說，全額由雇主負擔，在治療、休養期間，雇主也應給予公傷病假，勞工局會協助勞工爭取職災賠償等相關權益。（編輯：梁君棣）1070202

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