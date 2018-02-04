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寒流急凍 北市10人疑天冷猝死

發稿時間：2018/02/04 10:05

最新更新：2018/02/04 10:05

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）兩波強冷空氣接連襲台，自1月28日晚間起連續冷10天，冷氣團強度在昨天增強為寒流，多處高山降雪。但天冷也造成部分民眾身體不適，北市昨天有10人疑似因天冷而猝死。

因阻塞高壓擋住氣流，冷空氣變厚往南竄，中央氣象局1月下旬就預報有兩波冷空氣將襲台，1月28日晚上起鋒面南下後，強烈大陸冷氣團到台灣，冷氣團強度在昨天增強為寒流，估計2月7日白天起才會逐漸減弱，強冷空氣影響台灣時間前後達10天。

許多民眾興奮上山追雪，但寒冬低溫疑似也奪走不少人的性命。根據台北市消防局提供資料顯示，統計自1月29日起至昨天為止，因內科疾病送醫但到院前心肺功能停止（OHCA）人數，共計有47人。

其中，1月29日有9人、1月30日有8人、1月31日有8人、2月1日有7人、2月2日有5人、2月3日則為10人。

消防局說明，上述內科OHCA民眾是否因天冷而猝死，實際死因仍須由醫院方面判定。

根據氣象局預報指出，今明兩天氣溫將更低，尤其北部將有連續48小時以上的時間，整天氣溫都不超過10度；因低溫持續時間相當長，氣象局也發布全台各地及澎湖、金門、馬祖低溫特報。

氣象局提醒，民眾應做好長期保暖禦寒工作，使用瓦斯、熱水器注意通風，心血管疾病患者或年長者留意身體狀況，農漁養殖業則要嚴防寒害。（編輯：陳清芳）1070204

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