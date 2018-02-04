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謊稱代辦專利 女欲詐翁百萬元遭逮

發稿時間：2018/02/04 15:49

最新更新：2018/02/04 17:59

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台中朱姓女子得知黃姓老翁（左）有一帖專治創傷的草藥，謊稱投資新台幣100萬元，可協助找醫師申請專利，黃翁到農會提領現金時，遭農會人員（右）攔阻並通報警方。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　107年2月4日台中朱姓女子得知黃姓老翁（左）有一帖專治創傷的草藥，謊稱投資新台幣100萬元，可協助找醫師申請專利，黃翁到農會提領現金時，遭農會人員（右）攔阻並通報警方。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　107年2月4日

（中央社記者蘇木春台中4日電）台中朱姓女子得知黃姓老翁有一帖專治創傷的草藥，謊稱投資新台幣100萬元，可協助找醫師申請專利，黃翁到農會提領現金遭農會人員攔阻，警方拆穿朱女騙局，訊問後依法送辦。

台中東勢警分局新社分駐所所長張光毅今天受訪表示，警方上個月29日上午接獲農會通報，指出有名老翁要臨櫃定存解約，欲提領100萬元現金，由於提領金額過大，懷疑老翁可能遭詐騙，請警方前往了解。

員警獲報趕到現場，70歲的黃姓老翁向警方表示，他因要申請草藥專利，才需要提領大額現金給另名朱姓女友人代為申請專利，沒有被詐騙。

但警方與農會人員仍持半信半疑的態度，且持續勸說，經警方詢問下，黃翁才勉為其難帶警方到朱女投宿的汽車旅館，並將朱女帶回派出所釐清案情。

警方查出，黃翁的妻子20多年前罹患重症，當時黃翁在醫院照顧妻子時，結識隔壁病床的看護朱女。朱女得知黃男有一帖專治創傷的草藥，便向他謊稱「你這草藥沒有包裝及品牌，可以協助找醫生申請專利，行銷全世界」。

黃翁信以為真，準備提領100萬元交給對方，幸經農會人員發現經轉報警方阻止。朱女到案時，無法交代投資金額用途，也無法說明要找哪個醫師協助，警方訊問後將她依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070204

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