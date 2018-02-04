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勇敢走出震災陰影 維冠災戶受邀聚餐

發稿時間：2018/02/04 18:18

最新更新：2018/02/04 20:23

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犯罪被害人保護協會台南分會4日在台南飯店舉辦歲末感恩餐會，多名維冠金龍大樓受災戶受邀參加，同坐一桌用餐。中央社記者楊思瑞攝　107年2月4日犯罪被害人保護協會台南分會4日在台南飯店舉辦歲末感恩餐會，多名維冠金龍大樓受災戶受邀參加，同坐一桌用餐。中央社記者楊思瑞攝　107年2月4日

（中央社記者楊思瑞4日電）犯罪被害人保護協會台南分會今天在台南飯店舉辦歲末感恩餐會，多名維冠金龍大樓受災戶參加，在2年前震災中失去7名家人的災戶曹瑋瓴代表致詞，感謝各界對災戶的鼓勵。

今天的感恩餐會邀請被害人與家屬參與，共有約180人參加。2年前0206地震後倒塌的維冠金龍大樓受災戶應邀出席，包括雙腿截肢的洪家益一家3口、失去一隻腳的李宗典、右眼失明的陳翊庭與先生林武重、曹瑋瓴、黃琬喻共8人。

主辦單位刻意安排他們同桌，並邀請曹瑋瓴上台代表致詞，代表接受主辦單位致贈春節伴手禮。

曹瑋瓴致詞時提到已去世的家人仍忍不住激動落淚。她說，這場意外讓她家破人亡，自己也變成殘廢，一度想放棄生命。

她說，後來犯罪被害人保護協會人員不斷探望，安排心理諮商，她才慢慢回到社會，與人互動，重新找到自己。這段時間不斷復健，日子雖然辛苦，但有各方的支持、心裡覺得很幸福。現在已堅信，不論遇到什麼困難挫折，永遠都不要放棄，要先自助，才有人助、天助的機會。

曹瑋瓴表示，不管法院判維冠大樓建設公司負責人什麼重刑，她失去的親人與一切都回不來，已不想再把心思放在官司上面，就讓老天爺作主，也很感謝社會大眾這兩年來對受災戶的關心與幫助。（編輯：李亨山）1070204

維冠金龍大樓受災戶曹瑋瓴4日出席犯罪被害人保護協會台南分會舉辦的歲末感恩餐會，她上台代表致詞時仍忍不住激動落淚。中央社記者楊思瑞攝　107年2月4日維冠金龍大樓受災戶曹瑋瓴4日出席犯罪被害人保護協會台南分會舉辦的歲末感恩餐會，她上台代表致詞時仍忍不住激動落淚。中央社記者楊思瑞攝　107年2月4日
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