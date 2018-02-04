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關鍵字： 地震立春下雪太平山
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宜蘭頭城民宅火警 2死4傷

發稿時間：2018/02/04 20:15

最新更新：2018/02/04 20:15

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）宜蘭縣頭城青雲路一棟透天民宅今天起火，附近居民目睹屋主媳婦抱著一名幼童跳樓逃生受傷。宜蘭縣消防局表示，這起火警共造成2人死亡、4人輕重傷，起火原因待進一步調查。

宜蘭縣消防局今天下午1時45分獲報，頭城鎮青雲路一棟3樓透天民宅發生火警，斜對面距離只約100公尺的消防局特種分隊隨即前往滅火。由於當時濃煙不斷從屋內竄出，一度影響附近國道5號行車視線，猛烈的火勢隨後也從3樓的三合板隔間，延燒到隔壁3樓。

消防局第一大隊長陳錫忠受訪時說，這起火警約在下午2時10分控制，20分後火勢熄滅，現場有4人送往國立陽明大學附設醫院及礁溪杏和醫院急救。此外，搜救人員最後分別在現場2樓靠近後陽台處，發現62歲林姓屋主妻子的焦屍，另於3樓浴室內發現38歲林姓屋主大兒子的屍體。

至於傷者部分，分別是屋主二兒子的李姓媳婦，還有6歲與4歲林姓幼童，另還有一名3歲呂姓男童，傷勢分別是多處骨折、頭部及臉部撕裂傷與吸入性嗆傷。

消防局火災調查課人員說，這起意外的起火原因還要進一步調查釐清。

現場鄰居受訪表示，起火的民宅內住著一家三代，平時1樓經營小吃店，今天未營業。下午聽到有人呼喊「救人、救火」，外出查看就發現民宅已竄出濃煙，消防人員也陸續趕到，當時屋主的二媳婦眼見來不及逃生，先抱著一名幼童從2樓陽台緩慢放手讓孩童順勢落下後，再抱著另一名幼童從2樓跳下受傷。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070204

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