破獲毒品加工廠 攔截百萬顆一粒眠外流

苗栗縣警察局刑警大隊5日發布新聞稿說，日前在台中市破獲混合型毒品一粒眠梅錠分裝加工廠，及時攔截100萬顆一粒眠流入市面，並逮捕吳姓、劉姓兩名主嫌。中央社記者管瑞平攝 107年2月5日

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣警察局刑警大隊在台中市破獲混合型毒品一粒眠梅錠分裝加工廠，及時攔截100萬顆一粒眠流入市面，並逮捕吳姓、劉姓兩名主嫌。



苗栗縣刑警大隊今天發布新聞稿，副大隊長陳健民表示，日前接獲情資，設籍台中市的24歲吳姓男子與23歲劉姓男子涉嫌販毒，並藏身在社區內開設毒品加工廠，經長期跟監、蒐證，3日見時機成熟，兵分多路同步搜索。



查緝員警先將吳姓主嫌拘提到案，起出3級毒品K他命摻和劑，重約5267公克、毒品咖啡包6包，並在1棟社區大樓15樓，當場查獲6名年輕男女正在拉K；另外，根據吳、劉兩嫌循線在1處透天厝發現一粒眠混合毒品加工廠。



陳健民表示，員警在加工廠內查獲一粒眠梅錠159顆、打錠機1台、研磨器1台、攪拌器1支、電子磅秤2台、烘箱1台以及拉K盤1個等證物，吳嫌為了迎合市場口味，還在毒品中摻入梅粉、芒果口味、哈密瓜與咖啡紅茶口味等粉末，製成混合型毒品。



吳姓與劉姓主嫌坦承，原本想要製造100萬顆一粒眠梅錠販售，初估不法獲利可高達新台幣3至4億元，但仍在試驗階段，就遭到警方查獲，警方訊後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070205