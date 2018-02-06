8旬翁肺炎轉診台東 黑鷹蘭嶼救援失聯

一架黑鷹直升機5日深夜執勤時失聯，機上6人下落不明，搜救人員持續搜尋。中央社製圖 107年2月6日

（中央社記者劉麗榮台北6日電）內政部空中勤務總隊主任秘書鄭榮豐今天表示，蘭嶼病患張榮明因肺炎申請轉診到台東馬偕醫院，黑鷹直升機執行救援後送，未料起飛後3分鐘訊號消失，機上6人失聯待救。



昨天深夜11時9分空勤UH-60M型機、編號NA-706自台東起飛至蘭嶼執行EMS醫療後送任務，11時48分自蘭嶼起飛3分鐘後即無法構聯，且雷達訊號消失。空勤總隊判定，光點消失處在蘭嶼西南方2海里處。



鄭榮豐上午受訪指出，81歲的張榮明患有慢性阻塞性肺炎，因蘭嶼衛生所無法處理，向衛福部提出轉診申請，經衛福部於國搜中心的值班醫師審核，符合資格，由國搜中心派遣黑鷹直升機，打算將張榮明後送到台東馬偕醫院就診，陪同人員包括家屬黃英蘭、蘭嶼衛生所的護理師蔡邑敏。



鄭榮豐說，深夜提出這樣的需求，應該是有一定的急迫性。目前飛行紀錄是起飛後3分鐘，直升機的雷達訊號就消失。光點消失處在蘭嶼西南方2海里處，由於起飛後才不久，範圍不大，海巡署、海軍艦艇正全力搜救。



鄭榮豐說，正駕駛康萬福，今年54歲，海軍官校78年班畢業，飛行時數3506小時；副駕駛唐文彥，今年49歲，飛行時數2089小時，海軍官校80年班畢業。兩人都是海軍退役，曾赴美接受黑鷹換訓班合格，飛行經驗豐富。機工長陳冠宏，今年41歲，成功大學航太系碩士班畢業。



另外，病患張榮明今年高齡81歲，患有慢性阻塞性肺炎；陪同家屬黃英蘭，今年64歲。護理師蔡邑敏年僅28歲。



鄭榮豐說，空勤總隊今天凌晨1時成立應變中心，副總隊長王啟通先趕往台東，隨後空勤總隊也協助正、副駕駛和機工長的家屬抵達台東基地。內政部長葉俊榮上午趕赴台東坐鎮指揮救援，並慰問家屬。



空勤總隊目前有9架黑鷹直升機，台中清泉崗基地部署5架，另4架分別駐守花蓮、台東基地，原訂於本週進行成軍典禮，因發生黑鷹失聯事件，將取消延後辦理。（編輯：李淑華）1070206