花蓮地震 傅崐萁盼36小時救出受困者

花蓮縣長傅崐萁（前右）7日晚間在花蓮雲門翠堤大樓災區前受訪表示，震災救援以搜救人員安全為第一優先，盼36小時內將受困人員全數救出。中央社記者黃旭昇花蓮攝 107年2月7日

（中央社記者黃旭昇、陳俊華花蓮7日電）花蓮縣長傅崐萁今天晚上表示，搜救地震災區受困民眾，以搜救人員安全為第一優先考量，希望36小時內將受困人員全數救出。如果可能，希望在春節前將判定的危樓拆除。



傅崐萁晚上近9時，由台灣省土木技師公會成員陪同，到雲門翠堤災區瞭解搶救進度。他說，餘震不斷，搜救行動完全以救災人員安全優先考量。



傅崐萁表示，感謝中央與各縣市政府警察、義消、消防、志工在第一時間到現場，協助投入救災行動，各界的愛心也湧入，謝謝大家照顧花蓮弱勢的鄉親，期待社會慷慨捐款，共同幫助災民度過難關。



傅崐萁接受中央社記者訪問時表示，因為餘震不斷，支撐傾斜的雲門翠堤的鋼梁數目增加，並且調派第九河川局大型水泥防汛塊作為支撐點。這些俗稱「肉粽」的防汛塊，重量很重可以防滑，增加支撐力道。



傅崐萁說，希望在36小時內，將所有的受困人員救出。經過專家判定之後，將地震災區的所有危樓拆除。原則上希望在農曆春節以前拆除完畢，但仍要視救災進度，目前，人命搜救是第一要務。



在傅崐萁視察與慰勉救災人員辛勞之際，仍持續發生有感餘震，周邊建築仍左右搖晃厲害。



台灣省土木技師公會理事梁詩桐受訪表示，如同以往台南維冠大樓倒塌時一樣，經由現場指揮官判定危樓之後就可以拆除。



他說，雲門翠堤大樓內部傾斜近45度，搜救人員要持破壞器材才能逐層搜索；遇餘震時則立即尋找安全地點就地掩蔽，土木技師就是協助搜救人員，說明在不影響安全狀況下，哪些結構可以破壞。（編輯：梁君棣）1070207