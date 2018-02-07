花蓮地震 搜救人員圖書館地板當床

花蓮強震釀災，大批救災人員前進第一線救援，7日頂著低溫，馬不停蹄與時間賽跑。前線救災弟兄輪班接力上陣，待命者就在圖書館地板鋪上睡袋，短暫休息養精蓄銳。中央社記者黃旭昇花蓮攝 107年2月7日

（中央社記者黃旭昇花蓮縣7日電）一波累了，換另一波再上。搶救花蓮地震災區的救災人員，馬不停蹄與時間賽跑，寒流低溫下，前線救災人員頂著雨逐層樓搜索傾斜的雲門翠堤大樓，後方待命者在地板上養精蓄銳。



搶救進度進入7日深夜11時許，已接近災後24小時，台北市府消防局特搜隊提前半小時起「床」，床是圖書館的地板，救災人員就著睡墊、睡袋，和衣而眠。下著雨的花蓮，氣溫只有攝氏14度。



要前往接班前，消防員喝一碗花蓮市熱心商家送來熱騰騰的熱粥，補充體力。隨後，挺進災區的傾斜雲門翠堤大樓。



稍早，花蓮縣長傅崐萁召開救災會議，有鑑於餘震不斷，新北市土木技師公會技師建議現場進入建築物救災人員先行撤出，認為現場8支撐鋼樑不夠穩固，有倒塌斷裂之虞，向花蓮縣救災指揮中心建議補強。



新北市府消防局快搜部隊接續搶救，等候鋼梁結構補強作業完成，增加鋼梁數量，也以混凝土防汛塊支撐，讓大樓傾斜與位移角度不再增加。



補強作業完成後，花蓮縣現場指揮官指示後，繼續搜救。各部隊接續挺近或輪班休息補充體力。深夜11時交班不久才進入的搜救隊，21分鐘後又遇到搖晃厲害的規模5.7有感餘震。



即使如此，部隊依舊挺進，搖晃結束後，大家頂著寒風繼續搜救，由梯間進入2樓，設法進入1樓大廳找尋可能受困者，希望在36小時內完成所有失聯人員搜救，機具運轉聲音在深夜迴盪。（編輯：陳清芳）1070207