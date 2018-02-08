花蓮地震9死265傷62失聯 大小餘震不斷

花蓮強震，過了黃金24小時，仍漏夜搶救。雲門翠堤大樓嚴重傾斜，現場大小餘震不斷，8日凌晨確認現場狀況安全，救災人員再度入內搜救並徒手開挖，找到疑似旅客的行李箱。中央社記者裴禛攝 107年2月8日
（中央社記者黃旭昇、劉建邦花蓮8日電）中央災害應變中心統計至今天上午6時，花蓮地震造成9死265傷62人失聯。包括國盛六街、雲門翠堤大樓住戶與旅店共有62人失聯；不過，花蓮大小餘震不斷，增加救災難度。
中央災害應變中心統計至8日上午6時，花蓮地震造成9死265傷62人失聯。包括國盛六街、雲門翠堤大樓住戶與旅店共有62人失聯。中央社記者黃旭昇花蓮攝 107年2月8日
花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，市區傳出統帥飯店等4處大樓坍塌及道路龜裂災情。
花蓮災害應變中心統計，至今天凌晨4時為止，國盛六街白金雙星大樓，失聯計12人。國盛六街吾居吾宿大樓失聯3人。雲門翠堤大樓住戶失聯37人、漂亮生活旅店失聯10人，一共失聯62人；受傷人數為265人。
依據災害應變中心統計的名單，罹難者共8人，分別為，自宅：林麗貞（女性、60歲）、劉東騰（男性、66歲）。雲門翠堤：戴世璋（男性、39歲）、楊麗蓉（陸籍女性、47歲）、李楊琦（陸籍女性、19歲）、余妃（陸籍女性、39歲）、女性一名身分待查、江振昌（男性）。統帥飯店：周志軒（男性、37歲）。
這起地震造成多人流離失所，花蓮縣府在花蓮縣體育館與中華國小，共開設兩處收容所，安置800餘人。（編輯：卞金峰）1070208
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