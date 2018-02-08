統帥倒塌都因軟腳蝦 建築師：答案太簡化

花蓮地震導致大樓坍塌，不少學者專家將原因指向「軟腳蝦」建築，建築師呂欽文認為「過於簡化」。中央社記者程啟峰花蓮縣攝 107年2月8日

（中央社記者江明晏台北8日電）花蓮地震導致大樓坍塌，不少學者專家將原因指向「軟腳蝦」建築，建築師呂欽文認為「過於簡化」，不希望部分未周延的災難原因，影響後續建築設計及防災措施。



花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，市區傳出大樓坍塌及道路龜裂災情，有學者專家認為，花蓮地震中1到3樓塌陷的統帥飯店，低樓層的結構不夠堅強，正好又在斷層帶上，強震一來受剪力影響倒塌，可能是所謂的「軟腳蝦」建築。



部分住商混合大樓低樓層因被改建，被稱為「軟腳蝦」，都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例）規定，要所有權人100%同意才能進行都更或補強，內政部次長邱昌嶽日前表示，將召集相關單位，討論老舊建物是否強制補強耐震結構。



甫於去年獲得第15屆中華民國傑出建築師獎，建築師呂欽文今天在臉書撰文「軟腳蝦?過於簡化的答案」，他提到，花蓮地震倒了4棟房子，媒體很積極的探討災害原因，24小時之後，「不約而同」的指向「軟腳蝦」、「單邊騎樓柱」等原因。但如果看看建築的原貌，災變前後的照片，依常理可判斷，「軟腳蝦」決不是關鍵因素。



呂欽文指出，雲門翠堤的空照圖顯示，整個大樓的量體是相當飽滿的塊狀，重心在相當核心的位置；即使有騎樓單排柱，那排柱子震壞了也不會影響重心的偏移，更不會單邊傾倒。再證諸整棟大樓即使傾斜了，柱樑牆都沒壞，完全沒有被拉扯的跡象。這顯示是整個塊狀下陷，而不是連續性「崩塌」；會造成這個現象的，只有地基不穩可以解釋；土壤液化是很可能的原因。花蓮市前市長的談話，說商校路原是河道回填，地基可能不穩，是可參考的說法。



針對統帥大樓的騎樓，呂欽文認為，觀察原立面及空照量體，也可知騎樓所占比例甚小，構成不了全面下跪倒塌。室內大廳多，剪力牆不足雖然是可能的原因，但整棟大樓是L字形，單邊跪倒有可能，但雙邊同時跪倒，需要有一樓全清空，然而以飯店的機能不可能是一樓全清空。統帥的災變，很可能原因是屋齡老舊，飯店業不斷附加新的設施，荷重增加，加上興建後40多年來不斷承受地震，累積小傷終至無法負荷大地震有關。儘管有做過結構補強，也難以支撐大的變動。



他強調，以建築觀點提出地震災變的看法，是不希望部分未周延的災難原因，影響後續對於建築設計及防災措施的制度建立。尤其，對於騎樓及空間設計的彈性不要有因噎廢食過度行動。



台灣地震多，對老舊建築傷害大，不少學者專家都認為「軟腳蝦」是高危險的建築物，內政部建築研究所的「建築研究」報告指出，過去20年內，發生15起造成人員傷亡與建築損傷的大地震，包括九二一大地震、高雄美濃地震等，地震一來對台灣常見的店鋪住宅，造成1樓「軟腳蝦」式軟弱層破壞，導致沿街方向的1樓倒塌與人員的傷亡。主因這類建築1樓沿街方向牆面常有大量開口，大幅弱化1樓抗震力所導致。



台北市政府彙整台北市結構技師公會、台北市土木技師公會、台北市建築師公會等專業意見，印製的「震災後住家房屋自我檢查手冊」也指出，地震後，要注意柱子是否有嚴重裂縫或是混凝土被壓碎剝落、鋼筋外露等現象，尤其1樓為開放空間的挑高挑空大樓，或1樓原為老舊住宅被改變成超商、餐廳或大賣場的建築物，應特別檢查。



手冊中專家意見指出，隔間牆雖不是主結構體，但強震時，卻能成為抗震的「第二道防線」，因此，室內裝修盡量不要拆除隔間牆，尤其1樓的隔間牆更不可拆除。（編輯：黃國倫）1070208



