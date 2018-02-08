蘭嶼後送 護理師：與不可知的下一秒挑戰

（中央社記者盧太城台東縣8日電）黑鷹直升機後送蘭嶼病患失蹤，包括蘭嶼衛生所護理師在內6人生死不明。在惡劣氣候下後送病患是蘭嶼護理人員共同經驗，她們承受極大的壓力和惶恐，只能選擇忘記。



空勤黑鷹直升機5日深夜執行蘭嶼病患後送，從蘭嶼機場起飛3分鐘後失蹤，搜尋已經接近黃金72小時，仍無毫無所獲。



曾經在蘭嶼衛生所服務過的護理師、蘭嶼當地女孩張淑娟臉書po文「沉痛。與省思」。她說，6日一早，「三姊」將她在睡夢中叫醒，告訴她這件事，「我震驚的立刻從床上坐起來」。



張淑娟說，蘭嶼是塊寶島，然而醫療上的不便卻也是蘭嶼人心中最難以承擔的事實，小島上族人最信任的救護交通工具出事了。



她說，十幾年來，首次發生重大意外事件，震驚的不單是台灣本島對偏鄉醫療不足所採取的空中轉診後送的深切關注，更深深衝擊外島居民對轉診重症患者的信任機制，更凸顯參與救護後送機組人員和醫護人員生命安全議題，而這是多麼沉痛的課題。



張淑娟說，她和三姊都曾參與空中轉診的後送護理人員，非常能體會每一次任務，都像是在與不可預知的下一秒挑戰，但在機上護理人員一人所面臨的壓力和惶恐，總是在病患平安送達本島救治醫院後選擇忘記。



張淑娟想起一次後送經驗，是颱風外圍接近蘭嶼的夏季夜晚。「那一晚的後送任務是我唯一感到害怕的一次，但我沒有抗拒的資格因為這是任務也是工作」。



她說，一路搖搖晃晃終於看到台東豐年機場，但直升機因風雨過大無法順利降落，因此又繼續飛往高雄，「那是我第一次後送病人看到了停機坪卻下不來，內心的忐忑與不安更是加劇」。



她說，試圖努力打簡訊向家人表達最後想表達的話，但直升機晃動劇烈，根本無法完成。「生命的微小在那一刻展現無比清晰卻也讓人不知所措」、「看到平靜高雄港及美麗燈火，眼前畫面讓一路上的害怕和恐懼瞬間消失，當下的心安卻也化成了在眼眶裡打轉的眼淚」。



同樣在蘭嶼衛生所待過的張姓護理師說，民國103年6月某天，陪同病患後送，但蘭嶼和台東狂風暴雨，只能飛高雄，在恆春上空碰上大雨、下冰雹降落軍機場，休息半小時後才起飛，快到高雄又在上空盤旋，盤旋一下子才順利降落，「還面臨氧氣筒量到達地面剛好零，超緊急」。



張淑娟說，「在未尋獲失事的直升機之前，我們要繼續一同為機上的六人祈福和禱告，也為站在第一線服務的專業人員致敬」。（編輯：方沛清）1070208