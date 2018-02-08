花蓮地震 大馬：馬來西亞人平安

（中央社記者郭朝河吉隆坡8日專電）馬來西亞外交部今天發表聲明，目前暫未接獲任何馬來西亞人在台灣花蓮地震中傷亡的報告。駐馬來西亞台北經濟文化辦事處僑務組也表示，在台灣留學的馬來西亞學生都平安。



馬來西亞外交部今天發表聲明說，位於台北的馬來西亞友誼及貿易中心目前密切關注台灣情況，同時敦促旅居在台灣的馬來西亞人提高警惕，除了必須遵從任何由台灣方面發出的指示和安全建議外，也歡迎需要幫忙的馬來西亞人與中心聯絡。 聲明表示，需要援助的馬來西亞人可前往台北市敦化北路102號8樓（三和塑膠大樓）的馬來西亞友誼及貿易中心總部，或者致電+（886）227132626或+（886）905121171（緊急情況），電郵是mwtaipei@kln.gov.my。



另外，駐馬台北經濟文化辦事處僑務組組長黃克忠也發表聲明說，截至目前為止，所有在台灣留學的馬來西亞學生，包括位於震央花蓮的大學都已回報平安，包括花蓮縣的東華大學、慈濟科技大學、大漢技術學院及台灣觀光學院，還有宜蘭及台東兩縣的學校，而且校舍無損。



其中，宜蘭、花蓮、台東三縣的馬來西亞留學生約375人，花蓮縣就有242人。黃克忠表示，辦事處會繼續關注餘震等後續情形。



此外，馬來西亞留台聯合總會會長陳治光也發表聲明說，目前台灣的大學正在放寒假，因此多數馬來西亞留台生已飛返。他說，目前馬來西亞留台生約1萬7000多人，在花蓮讀書的大馬人只占少數。



花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，市區數棟大樓傾斜坍塌及道路龜裂，花蓮縣政府開設一級救援應變，軍方也動員救災，目前已造成10人喪生、272人受傷、7人失聯。1070208