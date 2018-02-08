軟腳蝦建築自我檢查 專家建議這麼做

花蓮6日深夜發生規模6.0地震，位於公園路的統帥大飯店建物嚴重傾斜。中央社記者吳家昇攝 107年2月7日

（中央社記者陳政偉台北8日電）花蓮大地震多棟建物倒塌，肇因可能是「軟腳蝦」建築，內政部建研所專家建議，可透過梁柱對稱性、牆壁的分配量、公共空間是否有裂痕等簡易原則檢視房屋耐震能力，再尋求專業協助補強。



花蓮6日發生規模6強震，國家實驗研究院國家地震工程研究中心指出，這次花蓮地震傾塌的統帥飯店與高雄美濃地震倒塌的維冠大樓，及921大地震倒塌的東興大樓，有同樣特性，都是民國88年以前的老舊建築物，耐震設計規範較低，且屬於住商混合大樓、飯店、集合住宅等底層開放空間，上層居住用途，出現 「軟弱底層」的建築缺陷，加上處在斷層附近，才會導致倒塌。



不過，民眾要如何檢視住家的建築物是否為「軟腳蝦」建築，內政部建築研究所工程技術組組長陳建忠告訴中央社記者，耐震能力需要專業評估，建議還是找結構技師、建築師評估，但有幾個簡單的原則，民眾可以在買房或租屋前，觀察結構安全，保護人身及財產安全。



首先，陳建忠解釋，建物如果柱子越多，基本上比較安全；如果是公寓大樓，遇到有幾根柱子損傷，通常不會倒塌，因為各層樓有鋼筋混凝土牆也可作為耐震的緩衝。



至於如何知道牆壁是磚牆還是鋼筋混凝土牆，國研院國家地震工程研究中心表示，若允許鑽孔，可用電鑽鑽一個小洞，殘留的粉末如果是紅色，就是磚牆，如果是灰色，就是鋼筋混凝土牆；但若不允許鑽孔，可由厚度概略判斷，如果外牆或隔戶牆採用鋼筋混凝土（RC）牆，厚度通常為20公分，而室內隔間牆的鋼筋混凝土（RC）牆厚度通常為10至15公分。



陳建忠表示，結構安全重視「牆量比」，也就是牆壁的分配量，長與橫的方向應相當且有對稱性，最簡單判別的方式，就是找出原始平面建照圖對照，當初竣工時跟建築物一起施作的牆最好不要打掉，並特別檢查「剪力牆」是否遭到破壞。



另外，陳建忠說，房屋重視結構性，由於橫梁跟著柱子走，柱子是否位於同一直線上為檢查重點，上層樓層柱與下層樓層柱是否同位置，也就是上下層鋼筋是否在一直線，就知道有沒有垂直對齊，此種建物的結構較安全。同理，牆面數與上下樓層是不是對稱，也與耐震能力有很大的關係。



協助新北市政府推動都更的都更推動師王朝志則建議，除了依屋齡分辨結構安全，民眾還可以從外觀與內部結構進行判斷，最重要的是，看基礎的一樓有沒有經過改裝，有無經過變更使用，因為一旦經過更動，可能就會改變建築結構。



王朝志說，看屋時可以觀察房子牆面、地板、梁柱、天花板有無龜裂或補強的痕跡，並要檢查地下室等住戶較少關心的公共區域天花板、梁柱有無龜裂。



他表示，老舊建築物耐震設計可能不足，但921大地震後，營建署已修正建物耐震標準，如果對房屋的安全有疑慮，可以透過政府補助的「既有住宅耐震安檢」，千萬不要跟自己的生命開玩笑。（編輯：林孟汝/張均懋）1070208