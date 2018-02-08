/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震雲門翠堤地震股市
>rss

花蓮震災飯店將開挖 住戶員工搶救財物

發稿時間：2018/02/08 21:30

最新更新：2018/02/08 21:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蕭博陽花蓮縣8日電）花蓮地震，結構受損的統帥飯店、白金雙星、吾居吾宿大樓預計明天起開挖，大樓住戶下午短暫返家拿取財物、證件，飯店員工晚間也試圖搶救住客護照、飯店文件等資料。

花蓮近海6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成位於國盛六街的白金雙星大樓、吾居吾宿大樓傾斜，經搜救人員搜索，確認全部住戶逃離，由於當時許多人倉促離開，沒帶多少家當，因此今天上午就有近200名住戶聚集，希望返家拿財物、證件。

因大樓列為危樓並拉起封鎖線，不能進入，部分居民與管制人員、警方起口角，甚至還有人硬闖，情況一度混亂，直到下午4時，評估情況較穩定後，才開放住戶戴安全帽由救災人員陪同，進屋拿取貴重物、衣物、證件等必需品，每戶開放10分鐘。

花蓮縣長傅崐萁下午表示，為避免因地震坍塌、傾倒的國盛六街2、4號、國盛六街41號、統帥飯店、雲門翠堤大樓災害擴大，已確認無人員受困的國盛六街2、4號、國盛六街41號、統帥飯店，明天清晨6時展開大規模機具開挖。

由於統帥飯店明天開始用機具開挖，因此有員工今天晚間回到傾斜的飯店，小心翼翼攀上鋁梯，從搜救隊鑿穿的牆壁進出，透過手電筒微弱光線照明，試圖取回住客護照、飯店文件資料等物品。（編輯：吳協昌）1070208

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP