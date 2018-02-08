花蓮震災飯店將開挖 住戶員工搶救財物

（中央社記者蕭博陽花蓮縣8日電）花蓮地震，結構受損的統帥飯店、白金雙星、吾居吾宿大樓預計明天起開挖，大樓住戶下午短暫返家拿取財物、證件，飯店員工晚間也試圖搶救住客護照、飯店文件等資料。



花蓮近海6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成位於國盛六街的白金雙星大樓、吾居吾宿大樓傾斜，經搜救人員搜索，確認全部住戶逃離，由於當時許多人倉促離開，沒帶多少家當，因此今天上午就有近200名住戶聚集，希望返家拿財物、證件。



因大樓列為危樓並拉起封鎖線，不能進入，部分居民與管制人員、警方起口角，甚至還有人硬闖，情況一度混亂，直到下午4時，評估情況較穩定後，才開放住戶戴安全帽由救災人員陪同，進屋拿取貴重物、衣物、證件等必需品，每戶開放10分鐘。



花蓮縣長傅崐萁下午表示，為避免因地震坍塌、傾倒的國盛六街2、4號、國盛六街41號、統帥飯店、雲門翠堤大樓災害擴大，已確認無人員受困的國盛六街2、4號、國盛六街41號、統帥飯店，明天清晨6時展開大規模機具開挖。



由於統帥飯店明天開始用機具開挖，因此有員工今天晚間回到傾斜的飯店，小心翼翼攀上鋁梯，從搜救隊鑿穿的牆壁進出，透過手電筒微弱光線照明，試圖取回住客護照、飯店文件資料等物品。（編輯：吳協昌）1070208