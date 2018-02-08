花蓮地震40國表慰問 外交部感謝

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）花蓮6日深夜發生強震，造成嚴重災情，已知10死、272傷、7失聯。外交部今天表示，國際社會關注花蓮災情，目前已有40個國家與歐盟等組織表達慰問，也願意提供相關救援協助。



外交部晚間發布新聞稿指出，花蓮地震後，總統蔡英文與行政院長賴清德都指示政府相關部門結合民間資源全力投入救災。國際社會對花蓮災情也高度關注，並多方表達關懷慰問。



外交部表示，截至今天晚間7時止，共有美國、日本、加拿大、澳洲、印度、印尼、韓國、馬來西亞、紐西蘭、帛琉、菲律賓、新加坡、越南、比利時、波士尼亞與赫塞哥維納、捷克、法國、德國、教廷、波蘭、斯洛伐克、英國、貝里斯、多明尼加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、厄瓜多、墨西哥、秘魯、委內瑞拉、蒙古、史瓦濟蘭、土耳其等40國，以及歐盟、中美洲議會、中美洲統合體等國際組織向台灣表達關懷與慰問，以及願意提供救援物資或派遣搜救隊來台協助救災的善意。



其中，日本政府派遣7人專家團隊，攜帶2台先進「深層生命探測儀」，今天中午抵台後，即前往花蓮協助救災。外交部說，日本展現對台灣人民的真摯關懷，「充分彰顯台日兩國政府與人民間關係堅實友好」。



對各國政府與各界友人對花蓮震災展現的關懷，外交部代表中華民國政府及人民，表達誠摯謝意。



外交部表示，有關花蓮震災相關情形，外交部已在官網站建置「0206花蓮震災」專區，提供震災訊息，另外，也提供中、日、英、法、西等5種語言版本的「0206花蓮震災捐款帳戶資訊」。



花蓮地震造成4處建築物倒塌或傾斜。目前已知10人死亡，包含1名菲籍外勞，272人受傷、7人失聯。（編輯：張均懋）1070208