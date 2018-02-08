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胖卡入災區 一碗熱湯為救災英雄暖胃也暖心

發稿時間：2018/02/08 22:07

最新更新：2018/02/08 23:25

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花蓮震災搜救持續，台灣行動車創業發展協會理事長龔修賢8日號召3台胖卡到救災現場，免費提供救難人員熱食，另外也有許多民眾、團體在場提供熱食，讓救難人員相當感謝。中央社記者游凱翔花蓮攝　107年2月8日花蓮震災搜救持續，台灣行動車創業發展協會理事長龔修賢8日號召3台胖卡到救災現場，免費提供救難人員熱食，另外也有許多民眾、團體在場提供熱食，讓救難人員相當感謝。中央社記者游凱翔花蓮攝　107年2月8日

（中央社記者蘇龍麒、溫貴香、游凱翔台北—花蓮8日電）「救難人員從雲門翠堤大樓找到一名罹難者，看著救難人員疲憊走出來的身影，立刻送上一碗熱湯」胖卡協會秘書長林成達說，搜救到什麼時候，熱食供餐就到什麼時候，讓救難英雄暖胃也暖心。

依據中央氣象局地震報告，花蓮6日晚間11時50分發生芮氏規模6.0地震，最大震度為7級，造成花蓮統帥飯店、雲門翠堤大樓倒塌，其中雲門翠堤大樓受創情況最為嚴重。

在地震過後，花蓮餘震不斷加上低溫與降雨，對救難人員也是一大考驗。胖卡協會理事長龔修賢今天接受中央社記者訪問說，救災現場「再多的金錢換不到一碗即時熱湯」，因此花蓮地震發生後，立即在網路號召，就近調撥了3台魔術小巴俗稱胖卡到雲門翠堤24小時輪班，免費提供救難人員、媒體記者現做熱食。

他說，第一次將胖卡車用於重大災害救援，是復興航空在南港的空難，當時學到很多寶貴意見，第二次就是台南維冠大樓倒塌，這次花蓮震災，就近從花蓮調兩台胖卡、宜蘭1台，總計3台輪班，在雲門翠堤全天無休提供熱食給辛苦的救難人員。

他說，胖卡進駐災區，是跟著救難人員軌跡，救難人員到哪、胖卡就到哪。

林成達說，有一位救難人員到彩虹胖卡領餐，告訴他說，已經來領好幾次，因為鐵板麵現炒一次最多做10份，一次來了30多人只能請救難人員稍等，餐點以鐵板麵為主搭配蘿蔔湯、薑母茶，從昨晚至今不到24小時，已經提供2000多份餐點。

除了胖卡以外，現場也有許多熱心的民眾與宗教團體，為救難人員準備了各種熱食。賴姓特搜隊員表示，為了進行搜救任務已有長期抗戰的心理準備，不過近日低溫、下雨，感謝這些民間團體不僅提供薑茶暖身，也準備豐盛的餐點果腹。

另一名曾參與維冠金龍大樓倒塌的陳姓消防人員說，參加過無數次大小救援行動，總會有熱心民眾提供餐點讓警消使用，這幾天低溫下雨，感謝這些民眾與宗教團體伸出援手。（編輯:溫貴香）1070208

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