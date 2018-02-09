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關鍵字： 股市花蓮地震雲門翠堤地震
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感念311地震伸援 日本救護技術員奔台

發稿時間：2018/02/09 02:28

最新更新：2018/02/09 07:45

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日本救急救命士松岡博人（圖），感念當年台灣在日本311地震時的付出與支援，專程從日本搭機來台直奔花蓮地震災區現場，希望救護技術協助搶救人命。中央社記者黃旭昇花蓮攝 107年2月9日日本救急救命士松岡博人（圖），感念當年台灣在日本311地震時的付出與支援，專程從日本搭機來台直奔花蓮地震災區現場，希望救護技術協助搶救人命。中央社記者黃旭昇花蓮攝 107年2月9日

（中央社記者黃旭昇花蓮9日電）感念當年台灣在日本311地震時的付出與支援，擔任救急救命士的松岡博人，一聽到花蓮發生大地震，專程從日本搭機來台直衝災區現場，希望自己的救護技術可協助搶救人命。

穿著一身藍色的EMT1（初級救護技術員）制服的松岡博人（MATSUOKA HIROTO）穿梭在雲門翠堤大樓救災集結待命區，跟隨著台北市消防局鳳凰志工陳德皓等待出勤。

陳德皓說，這次團隊5人中，包括仍在東吳大學心理系就讀的鳳凰志工賈效瑞等4人，在地震翌日駕駛兩輛高級救護車到現場待命，松岡博人從日本搭機來台，坐火車直奔花蓮災區現場。

操一口日語，夾雜中文與台語的松岡博人，今年33歲，接受中央社記者訪談時低調表示，他住在日本千葉縣，在東京一家醫院擔任救急救命士。透過陳德皓的臉書知悉台灣花蓮發生大地震，就想要立即飛來台灣。

問起動機，松岡博人說，由於台灣在2011年日本311地震時迅速派遣救難隊赴日、提供金錢援助，讓他揪甘心。當時，他正在台灣參加白沙屯媽祖徒步進香醫療團，立即回日本參與救災，協助檢傷分類。

父親是日本人、母親是台灣人，流著一半的台灣血統，松岡博人說，小時候都不會中文，即使已經是日本的救護技術員，但受限法規無法在媽祖進香醫療團發揮專業，讓他決心來台灣上大學，學好語言與醫療專業，終於取得台灣的EMT1證照。

「台灣在日本311地震伸出援手，這次，應該是我回饋台灣的時候了。」 時間一點一滴流逝，即使面對災區搶救失聯人員的結果不樂觀，但松岡博人不後悔此行。

他說，醫院院長獲悉他要到台灣協助救災，立即給予兩週的有薪假，讓他無後顧之憂。這也是多年前311地震台灣在日本播下的種子，讓醫院院長覺得應該回饋台灣。如今台灣花蓮發生大地震，他感同身受，也祝福災區民眾在後續重建的漫漫長路，堅強的走下去。（編輯：孫承武）1070209

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