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協助受災戶租屋 花蓮仲介公會有免費媒合

發稿時間：2018/02/09 20:03

最新更新：2018/02/09 20:03

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（中央社記者韋樞台北9日電）花蓮地震，災民無家可回，花蓮縣仲介公會發動會員公司全力協助受災戶解決居住問題，逾9成會員公司配合不收取任何受災戶的租賃服務費，協助期間到6月底止。

花蓮縣不動產仲介經紀商業同業公會理事長羅吉秀災後第一時間呼籲所有的會員公司，全力協助處理受災戶的居住問題。他在8日上午率理監事團隊赴花蓮縣政府地政處，共同研議如何妥善處理受災戶的居住問題。

花蓮縣仲介公會表示，初步協商結果，將由花蓮縣政府地政處派發問卷調查表，調查有無租屋需求。花蓮仲介公會亦已取得逾9成會員公司認同及配合，並將從寬認定受災戶的資格，協助災民儘速安置住家，完全不收取受災戶的租賃服務費，協助期間至少到6月底，詳細方案目前正在規劃中。

羅吉秀指出，在受災戶填寫個資時，也會受到應有的保護，受災戶可選擇是否將聯絡方式透過地政處提供給公會，在問卷後方也提供配合的仲介會員公司資訊，如此才能雙向溝通；若租賃雙方有需要也可以提供締約場地或締約過程的協助，希望讓受災戶儘早安定下來。

花蓮縣仲介公會相關資訊及配合的會員公司聯絡方式，公布於中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會(http://www.taiwanhouse.org.tw/)，及花蓮縣仲介公會(http://www.ishome.com.tw/23/a/table_ blogs/index/3279)的官網，供有租賃需求的受災戶查詢。（編輯：張均懋）1070209

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