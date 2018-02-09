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關鍵字： 股市花蓮地震雲門翠堤地震
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江振昌3女兒淚眼潰堤 盼父親一路好走

發稿時間：2018/02/09 22:17

最新更新：2018/02/09 22:17

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（中央社花蓮9日電）花蓮雲門翠堤大樓漂亮生活旅店大夜班員工江振昌，昨天上午確定罹難，江家3姊妹哭紅雙眼說，父親雖然早與母親離異，但還是相當關心子女，沒想到一夜的地震造成天人永隔。

在瓦礫堆受困長達35小時後，雲門翠堤大樓漂亮生活旅店大夜班員工64歲的江振昌，昨天上午確定罹難，從小生長在花蓮的他，在家中排行第二，上有大姊，還有一名妹妹和一名弟弟，40多年前在花蓮與妻子相識結婚後，生下3女1男。

雖然30多年前，江振昌和太太離異，但還是經常回家探望大女兒徐葆瑜（他人領養）、從母性的次女黃佩貞、小女兒江雅慧及獨子江明城。

得知花蓮大地震，造成雲門翠堤大樓漂亮生活旅店傾斜倒塌後，子女們當天焦急地撥打電話，希望確認擔任大夜班員工父親的行蹤，只是隨著電話一再轉進語音信箱，盼不到父親音訊的子女們，焦急地前往現場連夜守候。

只是到了7日上午仍無江振昌的音訊，在花蓮縣警局民防管制中心擔任雇員，47歲的大女兒徐葆瑜 ，只能強忍悲傷地將父親姓名寫進罹難者名單中，她說把父親名字列入罹難者名單的當下，只覺得心中從未如此沉重過。

當搜救人員在8號上午尋獲父親遺體時，4姊弟痛哭失聲，3名女兒和江男的妹妹及弟弟，今天下午在花蓮市立殯儀館處理父親後事時，對現場連日進行搜救的人員表達深切感激。

感情融洽的江家3姊妹，想起父親都紅了眼眶，41歲的小女兒江雅慧說，早年父親曾在花蓮開計程車維生，一年多前才到漂亮生活旅店擔任大夜員工，沒想到卻因此遇到地震而喪命，她哽咽地說：「爸爸我愛你，這是我們一直沒對你表達的，希望你一路好走。」

46歲的二女兒黃佩貞表示，父母雖然離異30多年，但父親還是會和家人保持聯繫，母親在得知父親罹難後，交代他們要好好幫爸爸處理後事，而她更強忍悲傷的告訴父親「我會照顧好自己，這樣爸爸才會放心」。（編輯：施燕飛/管中維）1070209

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