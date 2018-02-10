花蓮強震 台酒廠陳紹酒甕碎滿地估損2億

花蓮強震，台灣菸酒公司花蓮酒廠倉庫的紹興酒甕接連傾倒、碎裂在地，損失金額初估2億多元。（花蓮酒廠提供）中央社記者李先鳳傳真 107年2月10日

（中央社記者李先鳳花蓮10日電）花蓮強震，台灣菸酒公司花蓮酒廠也受災，倉庫儲存的「紹興酒甕」幾乎全受損，流出的酒液都無法使用，台灣菸酒公司花蓮酒廠表示，數量還無法統計，損失金額粗估2億多元。



台灣菸酒公司花蓮酒廠副廠長黃儁今天受訪表示，這一次強震震動方式和以往不同，即使已加裝「地震防護網」還是不敵震動劇烈，使得原本堆放6、7層的「紹興酒甕」1萬多甕都傾倒、碎裂滿地。



這些都是存放20至25年的陳紹，一甕27公升，因受損量太大還未清查出數量，初估損失金額至少新台幣2億元。



黃儁說，因酒品外洩、酒氣沖天，危險度高，無法即時進廠處理，預計今明兩天開始善後；因為所有流出的酒液都已無法使用，全部抽送至廠內廢水處理至符合環保標準才會排放。（編輯：劉政權）1070210





花蓮強震，台灣菸酒公司花蓮酒廠倉庫的紹興酒甕幾乎全受損，損失金額初估2億多元。圖為鐵皮倉庫中的陳年紹興酒甕，地震後酒液流滿牆面。（花蓮酒廠提供）中央社記者李先鳳傳真 107年2月10日