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花蓮地震7千戶停水 北市派水車支援

發稿時間：2018/02/10 15:58

最新更新：2018/02/10 16:35

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花蓮強震後，當地至今仍有7100戶停水，台北自來水事業處10日清晨派出10噸及5噸水車前往現場，現已抵達並協助供應缺水區域的民生用水等。（北水處提供）中央社記者劉建邦傳真　107年2月10日花蓮強震後，當地至今仍有7100戶停水，台北自來水事業處10日清晨派出10噸及5噸水車前往現場，現已抵達並協助供應缺水區域的民生用水等。（北水處提供）中央社記者劉建邦傳真　107年2月10日

（中央社記者劉建邦台北10日電）花蓮地震造成花蓮地區仍有7100戶停水，台北自來水事業處今天派出10噸及5噸水車前往提供災民用水，現已抵達災區，準備協助供應災區居民的民生用水。

花蓮地震，中央災害應變中心統計至下午2時30分，仍有約7100戶停水，包含花蓮市部分區域等處。

北水處副處長陳曼莉受訪表示，目前花蓮地震災區因自來水管線受損嚴重，許多用戶苦等用水，造成民生不便，為共體時艱，上午6時派遣10噸及5噸水車各一輛，由4名駕駛驅車前往災區支援，目前已抵達災區，並配合台灣自來水公司調度立即投入救災工作，協助供應缺水區域的民生用水。

陳曼莉說，救災不分彼此，雖然路途遙遠，但災區用水是最基本的必需品，台水公司搶修當地供水系統時，北水處協助水車提供災民用水，透過雙水合作齊力解決受災民眾無水的問題。（編輯：管中維）1070210

花蓮強震後，當地至今仍有7100戶停水，台北自來水事業處10日清晨派出10噸及5噸水車前往現場，提供民眾用水。（北水處提供）中央社記者劉建邦傳真　107年2月10日花蓮強震後，當地至今仍有7100戶停水，台北自來水事業處10日清晨派出10噸及5噸水車前往現場，提供民眾用水。（北水處提供）中央社記者劉建邦傳真　107年2月10日
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