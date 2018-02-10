花蓮地震7千戶停水 北市派水車支援

花蓮強震後，當地至今仍有7100戶停水，台北自來水事業處10日清晨派出10噸及5噸水車前往現場，現已抵達並協助供應缺水區域的民生用水等。（北水處提供）中央社記者劉建邦傳真 107年2月10日

（中央社記者劉建邦台北10日電）花蓮地震造成花蓮地區仍有7100戶停水，台北自來水事業處今天派出10噸及5噸水車前往提供災民用水，現已抵達災區，準備協助供應災區居民的民生用水。



花蓮地震，中央災害應變中心統計至下午2時30分，仍有約7100戶停水，包含花蓮市部分區域等處。



北水處副處長陳曼莉受訪表示，目前花蓮地震災區因自來水管線受損嚴重，許多用戶苦等用水，造成民生不便，為共體時艱，上午6時派遣10噸及5噸水車各一輛，由4名駕駛驅車前往災區支援，目前已抵達災區，並配合台灣自來水公司調度立即投入救災工作，協助供應缺水區域的民生用水。



陳曼莉說，救災不分彼此，雖然路途遙遠，但災區用水是最基本的必需品，台水公司搶修當地供水系統時，北水處協助水車提供災民用水，透過雙水合作齊力解決受災民眾無水的問題。（編輯：管中維）1070210



