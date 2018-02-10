鐵雄震災搜救受傷 興大組團隊看診

台中特搜隊搜救犬鐵雄到花蓮出勤受傷，中興大學獸醫教學醫院10日緊急組成搜救犬醫療團隊，為救難英雄「鐵雄」診治。（興大提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月10日

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中特搜隊搜救犬鐵雄到花蓮執行搜救任務受傷，中興大學獸醫教學醫院今天緊急組成搜救犬醫療團隊，出動15名住院醫師，為救難英雄鐵雄醫治。



花蓮強震後，搜救犬鐵雄、腿腿隨台中特搜隊前往花蓮搜救，鐵雄執行搜救任務第一天，在倒塌的統帥飯店成功找到受困的櫃台員工梁書瑋，立下大功。



台中市消防局表示，鐵雄因體質敏感，原本腳趾就有些微發炎，這一趟搜救任務，因為有許多車輛遭倒塌建物壓毀，汽油滲出，鐵雄右腳不慎踩到汽油，刺激傷口，造成劇烈疼痛，今天凌晨12時多回到台中，痛到無法自行下車，於是領犬員帶著鐵雄及腿腿等4隻搜救犬前往興大獸醫教學醫院檢查。



興大獸醫學院院長張照勤表示，獸醫教學醫院今天原本休診，昨晚臨時接獲鐵雄的醫療需求，獸醫教學醫院立即召集內科、外科、麻醉科、影像科、腫瘤科、臨床病理科、心臟科、眼科等共15名住院醫師，成立搜救犬醫療團隊為鐵雄檢查。



主治醫師林荀龍表示，鐵雄經初步檢查關節與骨頭沒有問題，4隻腳有輕微的趾尖發炎，右前肢的腳掌有兩處輕微的穿刺及撕裂傷，已進行清潔消毒與包紮，並開立口服藥；耳朵則有經常性的甩頭抓耳動作，進行耳道檢查及採檢體檢驗後，診斷為酵母菌性外耳炎，已開立外用及口服藥。這兩項疾病應該會在短時間內獲得改善，預計下週三回院複診。



至於同樣出動搜救的腿腿，以及留在台中待命的斯斯、Melody等3隻搜救犬則健康狀況良好。（編輯：管中維）1070210