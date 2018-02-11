花蓮地震 傅崐萁：初估重建約需20億元

花蓮強震造成多處災情，花蓮縣長傅崐萁11日表示，未來的重建跟安置是非常沉重的負擔，初估約需要新台幣20億元，希望能得到中央大力支援。中央社記者顧荃攝 107年2月11日

（中央社記者顧荃花蓮11日電）花蓮縣長傅崐萁今天表示，花蓮地震未來的重建跟安置是非常沈重的負擔，初估約需要新台幣20億元，盼能得到中央大力支援。



對於行政院指已撥付花蓮特別統籌分配稅款近10億元，傅崐萁回應，統籌分配款是全國都有，不是災區特別的經費，目前災後直接得到的補助款，將近4億元左右。



花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成統帥飯店及雲門翠堤大樓等建物傾斜或坍塌，道路出現裂縫或隆起等多處災情。



傅崐萁下午在震災新聞中心召開記者會表示，救災進入第二階段，4棟危樓開始全面拆除，在人員安置部分，花蓮縣政府將採一對一方式，為180戶受災戶提供直接服務，協助受災戶辦理身分證、健保卡、災民證明，以及對慢性病、假牙、輔具、輪椅等各式需求。



傅崐萁表示，因為要拆除危樓，周邊限制區內需要撤離的居民，也會發給短期租金補助，明晚會全面完成安置，縣府已聯絡許多民宿與飯店業者提供協助，務必讓撤離住戶都有安全的居住空間。另外，對市民要求檢測的危樓，會全面進行安全檢查。



傅崐萁說，只要是受災戶，不論是地震當時倒塌的住宅，或鑑定為地震造成的危樓，都提供每月6000到1萬6000元的租金補貼；由縣府安置住處的住戶，也會提供零用金。



他表示，未來的重建跟安置是非常沈重的負擔，初估若有台南地震當時善款43億元的一半，約20億元，應該足以支應。



傅崐萁說，總統蔡英文、行政院長賴清德這段期間對花蓮的慰問、表達願意協助重建，他深表感謝，希望後續重建、安置等工作，能得到中央大力支援，他也再次感謝各界對花蓮的協助，相信捐款者能得到滿滿的福報。



中國國民黨主席吳敦義隨後也前來新聞中心為傅崐萁加油打氣，並帶來國民黨員捐款的新台幣100萬元現金，花蓮縣消防局長林文瑞代表收下。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070211