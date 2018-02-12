特赦陳水扁 邱太三：未定罪部分無法特赦

（中央社記者王揚宇、蕭博文台北12日電）該不該特赦前總統陳水扁，法務部長邱太三表示，特赦毫無疑問是政治性考量，他沒有置喙餘地，但任何人要做特赦，一定會考量整體情勢，他相信總統蔡英文也很清楚。



社會上對特赦陳水扁議題意見分歧，有人贊成、有人反對；邱太三接受中央社專訪時說，從法律的角度來說，赦免是要赦免罪或刑，這代表要被赦免的人，一定要在判決確定之後，才有辦法考量特赦。因為特赦時要寫犯罪事實，如果判決都還沒確定，犯罪事實該怎麼寫？



邱太三表示，有人建議可以先赦免判決定讞的案件，但還沒有定讞的部分，未來若被判有罪，「還要再特赦一次嗎？」而且不同罪名有不一樣的考量。



特赦對他來說，毫無問題是一個政治性考量，自己沒有什麼置喙的餘地，但他相信任何人要做特赦，一定會做整體情勢的評估，包括社會能否接受，他猜有可能也會做民調。



記者問邱太三，蔡總統是否有跟他請教過陳水扁特赦問題或者是提供意見；邱太三說，總統沒有問過他這個問題，但前年他在立法院開議期間，有提供相關資料給立委，也順便提供一份給總統府。



邱太三指出，如果要特赦陳水扁，會告訴蔡總統如何寫特赦書，因為怎麼寫的效力會影響到有多少會被赦免，不過可行不可行是政治判斷，如果要特赦，在法律上來說「只有那一塊」（判決定讞部分），停止審判的部分無法寫入特赦書中，因此要做整體考量。（編輯：吳協昌／羅曉荷）1070212





面對前總統陳水扁特赦議題，法務部長邱太三（圖）接受中央社專訪表示，特赦毫無疑問是政治性考量，他沒有置喙餘地。中央社記者吳協昌攝 107年2月12日

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