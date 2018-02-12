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雲翠大樓死傷慘重 結構技師歸納3不利因素

發稿時間：2018/02/12 11:53

最新更新：2018/02/12 11:59

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花蓮地震造成雲門翠堤大樓嚴重傾斜，12日進行拆除準備工作，花蓮縣政府指出，雲翠大樓傾斜幅度大，加上距離附近民宅近、道路狹小，缺乏腹地，讓拆除難度大增。中央社記者張皓安攝　107年2月12日花蓮地震造成雲門翠堤大樓嚴重傾斜，12日進行拆除準備工作，花蓮縣政府指出，雲翠大樓傾斜幅度大，加上距離附近民宅近、道路狹小，缺乏腹地，讓拆除難度大增。中央社記者張皓安攝　107年2月12日

（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）6日深夜花蓮大地震，雲門翠堤大樓塌陷造成13死1失聯慘劇，參與救災的結構技師表示，地震方向、大樓構造和古河道地質3項不利因素，讓大樓折斷傾斜。

地震發生隔天7日就到場參與救災，畫結構圖給災區指揮官的台南市結構工程技師公會常務理事施忠賢，曾參與台南維冠大樓搶救經驗，他告訴中央社記者，雲門翠堤大樓的東北角，也就是靠河堤（阿官火鍋）那一側，在地震第一時間，牆壁水泥被擠壓、鋼筋折斷，所以大樓倒向西南側，1至3樓被重壓，4樓變成地面。

從雲門翠堤大樓周圍的房屋都完好的情況來看，施忠賢說，地震強度不是主要造成樓倒原因，而是大樓結構問題；因為受到地震震波方向和週期、時間影響，大樓偏心扭矩改變，這可以從現場裸露出來的鋼筋呈「Z」字型看出，加上一樓是軟弱層，所以從一樓折斷。

他說，在這種情形之下，不論鋼筋箍多少還是很難敵地震震動的長週期、長時間的影響。

日本免震構造協會會長、東京工業大學名譽教授和田章，在救難人員搜救告終時也到雲門翠堤大樓災區現場瞭解，和台灣工程技師交換意見。他說，台南維冠大樓倒塌他也到場，維冠和雲翠兩處同樣都在低矮樓層做賣場，上層居住用途，出現 「軟弱底層」的建築缺陷。

雲門翠堤大樓旁邊就是水圳，還設有抽水站，有人懷疑雲門翠堤大樓位於古河道上，以致土壤液化造成地基不穩。施忠賢指出，從停放大樓旁的汽車來判斷，汽車並未下陷，所以應無土壤液化問題；倒是聽到老建築師說，當初蓋大樓時，曾看到橋台。可能河道經過多年變遷已改變，現在地底是（石+老）（石+古）石、礫石等石灰岩。（編輯：劉政權）1070212

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