通緝犯國道攔車遭輾斃 駕駛：保護妻兒

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣43歲彭姓通緝犯為躲避警方追捕，徒步跑上國道1號攔車遭拖行輾斃，涉案駕駛今天到案表示，當時直覺對方要劫車，為保護車內的妻兒，才繼續往前開，一家人都飽受驚嚇。



國道警察第2大隊交通組組長張弘杰今天說，11日傍晚5時許，彭男徒步跑上國道1號南下146公里三義路段，遭到車輛撞擊、輾壓，傷重不治，經連夜調閱監視器畫面，循線找到2部車輛駕駛，通知到案說明。



駕駛休旅車的36歲黃姓男子心有餘悸指出，當時前方車輛閃燈，疑似有路況紛紛減速，卻突然出現一名男子，不斷拍打車窗，甚至直接打開駕駛座車門叫他下車，他當下直覺對方是要「劫車」。



黃男說，由於中控未上鎖，車門被男子打開，因為後座坐著妻子及3歲兒子、1歲女兒，為了保護她們，只能拉回車門往前開，連忙從內線車道轉到外側車道，想甩掉掛在車旁的黑衣男子。自昨天事發後，不但妻兒「受到很大的驚嚇」，自己也是「一個晚上沒有闔眼」。



另外1名巴基斯坦籍的51歲穆姓駕駛不擅中文，經由友人翻譯指出，在國道上看到前方車輛慢下來，自己也放慢速度，隨後就有1名男子在外敲擊門窗，大喊「帶我、帶我」，車門一度也被開啟，因心生恐懼加速油門離去。



2名駕駛都向國道員警表示，因太過緊張，不知道是否輾壓或撞擊死者。



苗栗地檢署主任檢察官陳宏兆指出，經初步相驗死者外觀，彭男頭顱破裂應為致命原因，四肢部分似無嚴重傷勢，明天將由法醫解剖鑑定，並與交通事故鑑定結果綜合判斷死亡與車輛撞擊因果關係，至於兩名駕駛目前均為關係人身分調查中，等鑑定結果出爐再判斷是否列為被告。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070212