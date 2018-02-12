司改半年 民間司改會：成績不及格

（中央社記者王揚宇台北12日電）民間司法改革基金會今天下午召開記者會指出，對於「司法改革首次半年進度報告」成果，認為這是無感司改，「成績不及格，期待接下來可以補考得高分」。



司法改革國是會議總結會議在去年8月12日召開，並於同年9月8日發布成果報告，至今屆滿半年；為讓各界了解司法院與行政院（法務部及其他相關部會）在這半年內推動改革的情形。



司法院長許宗力、行政院政務委員羅秉成、法務部長邱太三等人，今天上午在司法院舉行記者會，提出司法改革國是會議後的首次半年進度報告。



民間司改會發布新聞稿內容提到，民間司改會執行長陳雨凡表示，肯定總統蔡英文履行承諾，主動向人民報告司改進度，也認可司法院、行政院及法務部與民間團體成立對話平台，協力落實司改，但這半年來的改革離人民遙遠，是無感的司改，成績不及格，期待接下來可以補考得高分。



民間司改會董事長林永頌則表示，人民對於司法改革的「進步」是「無感的」，不用修法就可以進行的改革方案，看不出來進度何在；官方一直到今年2月才針對會議87點決議回應「主協辦機關」是哪些，這樣的效率實在過慢也太消極，這樣人民要如何滿意。



林永頌提到，民間司改會希望能建立一個金字塔的訴訟制度，司法院有草案但沒有「配套」，當訴訟救濟門檻越關越小，冤案的救濟、裁判的品質都是重要的配套制度，但沒有看見；至於人民參審議題，為何司法院只選擇一種參審，不願意參審、陪審一起試行。



陳雨凡說，期盼官方可以聽見民間的聲音，作為促進官方落實司法改革進步的力量，民間監督落實司改國是會議決議聯盟還有結合更多對專業議題研究的團體，將在日後統整對官方報告作出建言與回應。（編輯：李亨山）1070212