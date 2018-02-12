境外詐欺潛逃回台 雲林查獲犯嫌27人

雲林檢方指揮警憲專案小組，12日宣布查獲境外詐欺潛逃回台的張姓嫌疑人等27人到案，依法移送雲林地檢署偵辦，其中張嫌等8人聲押獲准。（雲林警方提供）中央社記者葉子綱傳真 107年2月12日

（中央社記者葉子綱雲林縣12日電）涉嫌在印尼設置詐騙機房，詐騙中國大陸人民得逞，雲林檢方指揮警憲專案小組，今天宣布查獲張姓嫌疑人等27人並移送法辦，張嫌等8人聲押獲准。



雲林縣警察局發布新聞指出，縣警局刑警大隊科偵隊在民國105年底接獲情資，某一詐騙集團涉嫌在印尼峇里島設置詐騙機房，針對中國大陸人民行騙，於是報請雲林地檢署檢察官朱啟仁指揮，由雲林刑大、刑事局偵九隊第三隊、航警刑大、桃園刑大、南投憲兵隊等組成專案小組追查。



專案小組調查發現，中國大陸雲南一名老人，在短短一個月內被騙人民幣644萬元，詐騙集團將這些錢分18次、分到14個帳戶，又轉到其他帳戶，在大陸及境外提款後，利用地下匯兌移轉回台，再由車手提領。



專案小組指出，大陸雲南公安逮捕呂姓主嫌等4人到案，查扣一批物證並凍結可疑資金，旗下黨羽在印尼聞訊，深怕被逮捕送回中國大陸受審，紛紛潛逃回台灣躲避。



專案小組表示，7日及8日兵分30路在苗栗、台中、南投、台南、高雄、屏東等地搜索與拘提，查獲張姓嫌疑人共27人到案，查扣證物一批，依法移送雲林地檢署偵辦，張嫌等8人聲押獲准，徹底瓦解此詐騙集團。（編輯：梁君棣）1070212



