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繃帶束腰腿 台中航警識破緝安毒

發稿時間：2018/02/12 19:01

最新更新：2018/02/12 19:46

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zoom in 航空警察局高雄分局台中分駐所員警11日晚間在台中機場發現3名入境旅客行為可疑，攔檢發現3人腰際及大腿處共綁束逾8公斤的安毒企圖闖關。（高雄航警局提供）中央社記者王淑芬傳真　107年2月12日航空警察局高雄分局台中分駐所員警11日晚間在台中機場發現3名入境旅客行為可疑，攔檢發現3人腰際及大腿處共綁束逾8公斤的安毒企圖闖關。（高雄航警局提供）中央社記者王淑芬傳真　107年2月12日

（中央社記者王淑芬高雄12日電）3名從香港飛台中的旅客11日晚從台中機場入境時神情慌張，被航警及關務人員攔下檢查，果然在3人腰際及大腿處發現綁束二級毒品甲基安非他命逾8公斤，市價逾新台幣千萬元。

高雄航空警察局偵查隊長賴嘉宏今天指出，3名旅客搭乘11日晚上9時50分港龍航空班機，從台中機場通關時，神情慌張不安，被分駐所員警發現可疑攔檢，結果涂姓嫌犯等人腰際及左、右大腿等處，以彈性繃帶綁束透明塑膠袋共9包，夾藏甲基安非他命8854公克。

賴嘉宏說，逾8公斤的安毒市值逾千萬元，粗估可以提供29萬5000人次使用。

涂姓嫌犯等人向警方供稱是受男子委託，以每人10萬元代價，從馬來西亞將毒品夾帶回台灣。航警依違反毒品危害防制條例報請台中地檢署偵辦。

航警指出，這起夾帶毒品案是繼高雄機場今年1月12日查獲大批愷他命及桃園機場2月9日破獲進口貨物內夾藏97公斤愷他命後，再一次緝獲大批毒品。（編輯：唐聲揚）1070212

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